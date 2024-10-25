7 дітей, різниця у віці і ревнощі: історія кохання Дмитра Гордона та Олесі Бацман

17 років - така різниця у віці між Дмитром Гордоном та Олесею Бацман Фото: Instagram

Дмитро Гордон, якому 21 жовтня виповнилося 57 років, в офіційному шлюбі був тричі. Від різних стосунків він має сімох дітей і, як сам говорить, "може й більше, хто знає".

Зараз його дружина – журналістка Олеся Бацман, яка колись брала інтерв’ю у свого зіркового колеги. Як зійшлася пара та якою є їхня історія кохання – розкаже ТаблоID.

Три жінки до Бацман

Дмитро Гордон про своє особисте життя говорити не любить, а воно було дуже бурхливим. Він пояснював мовчанку тим, що поважає своїх колишніх дружин та дітей, з яких не всі хочуть бути популярними.

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Однак у програмі "Зірковий шлях" Гордон зізнався, що його першу дружину звати Наталія. Вона народила чоловіку сина-первістка Ростислава, і протягом 8 років Наталія та Дмитро були разом.

"Шлюби розпадаються, тому що розпадається те, що їх цементує, закінчується кохання. Це нормальна ситуація для будь-якої людини", - пояснював Гордон причину розлучення.

Забігаючи наперед, Гордон зізнавався, що з усіма колишніми жінками розходився мирно та зараз має нормальні стосунки Фото: Instagram

Другою жінкою, але не офіційною дружиною, була Злата Ємельяненко. Вона народила Гордону другого сина Дмитра. Стосунки батьків не склалися, і з ранніх років хлопця виховувала мама. Однак важливу роль у його житті зіграла ще одна жінка – теперішня дружина Гордона Олеся Бацман, про яку трохи згодом. Вона підштовхнула Дмитра-молодшого до мрії – музики. Він закінчив престижний профільний навчальний заклад Берклі у Бостоні.

Дмитро Гордон-молодший разом із мамою Фото: Instagram

Третьою обраницею і другою офіційною дружиною Гордона стала Олена Сербіна. Вона, як журналіст каже чи то жартома, чи по-справжньому, причарувала його. Та попри усі "чари" врятувати шлюб не вдалося навіть після народження спільних дітей – доньки Єлизавети та сина Лева.

Таким чином, Дмитро Гордон мав чотирьох дітей від різних жінок. А ще трьох доньок – Санту, Алісу, Ліану – йому народила його третя офіційна дружина Олеся Бацман.

Майже у повному складі родина Гордона Фото: Instagram

"Олеся – це не просто моя дружина. Це мій найближчий товариш, якому я безмежно довіряю", - говорить Дмитро.

Перша зустріч Гордона і Бацман

За словами Дмитра Гордона, він познайомився з Олесею Бацман у 2006 році, коли та приїхала до Києва брати інтерв’ю для харківської газети. У полі зору молодої журналістки були: Годон, Шустер і Фальоса. Після розмови усі запропонували Бацман роботу. Однак та обрала Шустера, а до свого теперішнього чоловіка згодом прийшла у якості позаштатного кореспондента видання "Бульвар Гордона".

"З того часу я знала Дмитра, як редактора, як журналіста. Це був довгий шлях, але це дало зрозуміти, наскільки він класний, порядний, особливий, наскільки відрізняється в кращий бік за інших людей. Він знає, що таке дружба, як допомогти другу, щоб йому було добре, як ставитися до батьків. Я бачила це все ще у ролі керівника, і воно складалося в єдиний образ", - ділилася Олеся.

Одне з перших спільних фото Гордона і Бацман, яке вони опублікували в соцмережах Фото: Instagram

Розумна і талановита Бацман теж своєю чергою підкорила Дмитра Гордона. І він зробив, молодшій на 17 років жінці, пропозицію.

"Це було красиво. Не хочу розповідати подробиці, бо є особисті речі, які мають залишатися особистими і бути лише між двома людьми. Але скажу, що це було о 3 – 4 годині ночі", - пригадувала Бацман.

Хоча у своїх героїв інтерв'юери випитують найпотаємніші деталі особистого життя Фото: Instagram

Вона зізнавалася, що з одного боку очікувала на такий крок від коханого, а з іншого – ні. Утім, одразу погодилася на його пропозицію. Їхнє весілля відбулося у 2011 році. Цікаво, що Олеся не захотіла після одруження змінювати своє прізвище.

"Мені подобається моє прізвище, але це не значить що не подобається Дімине. Розумієш (пояснювала вона Славі Дьоміну, - ред.) тата, бабусі, дідуся вже немає. У нас з родини Бацман залишилася я і мої двоюрідні брат та сестра. Брат узяв прізвище мами, бо був ображений на тата (мого дядька), що вони розійшлися. Сестра взяла прізвище чоловіка. Це як закінчення роду", - ділилася журналістка.

Тому щоб умовно не закінчувати свій рід, Олеся вирішила нічого не змінювати. А Гордон зі свого боку зазначав, що прізвище його теперішньої дружини настільки розкручене, що їй немає сенсу брати його.

Дмитро та Олеся ходять один до одного на інтерв'ю - можуть собі дозволити Фото: Instagram

Ревнощі та стосунки з дітьми

Бацман і Гордон у шлюбі близько 13 років. Якщо Дмитро мав досить бурхливе особисте життя, то Олеся зазначає, що він – її перше велике кохання. І його жінка дуже ревнує.

"Я дуже ревнива. Для мене ревнощі – показник того, що якщо це моє, то це моє. Натомість я даю знати чоловіку, що я його кохана дружина, а не чиясь ще. Я вірна людина", - пояснювала Бацман.

"Я вважаю, що ревнощі - це ознака небайдужості в стосунках. Я не даю підстав для ревнощів. До речі, він теж їх не дає. Але ці ревнощі з точки зору того, що вони виникають, це класно. Бо це говорить про те, що він тебе кохає. Ревнощі - вони тонізують, освіжають ці почуття", - додавала вона ще.

А от сварок, за словами Гордона, в їхній родині немає. Він ніколи не підвищував голос і цьому вчить своїх дітей Фото: Instagram

Однак ці ревнощі не переходять до дітей Гордона. А їх, нагадаємо, журналіст має 4 від усіх попередніх стосунків. За словами Олесі, вони прекрасно спілкуються, бо від початку вона не намагалася розставляти кордони. Вони стали друзями. А от з колишніми Дмитра Бацман не перетиналася і не бачить в тому сенсу.

Олеся та Дмитро продовжують разом працювати. А от за їхнім побутом пильно слідкує теща.

"У нас розпоряджається фінансовими питаннями мама, і це запорука нашого спокою та стабільності, тому що поточні всі історії на ній. Що важливо в фінансовій сфері - коли грошей вистачає на те, що тобі потрібно, не оверзабаганки, а просто ось вистачає на якісь необхідні історії, пов'язані з життєдіяльністю всіх членів сім'ї", - розповідала у 2022 році Бацман.

Нагадаємо, рік тому Дмитро Гордон зізнавався, що його заробітки під час повномасштабного вторгнення впали, тому він навіть продавав власні автомобілі. Також журналіст розповідав, де перебувають його дорослі сини.