"Мій досвід дуже простий": Гордон розказав, чому не працює над стосунками з Бацман

Журналіст Дмитро Гордон уже майже 14 років живе у щасливому шлюбі зі своєю колегою Олесею Бацман, але не тому, що пара невпинно працює над своїми стосунками. Навпаки, чоловік переконаний - робити цього не потрібно.

Чому, 57-річний Дмитро пояснив у інтерв'ю "Слава+".

"Я над ними (стосунками) не працюю, я живу. Ні, як над стосунками можна працювати? Якщо ти живеш своїм життям, якщо тобі комфортно в цьому житті, якщо тобі подобається в такому житті жити, таким життям жити - як можна працювати над цим? Це не праця. Праця - це коли ти лід колотиш ломом, це праця. Чи риєш яму. Комусь. Це праця. А якщо ти живеш з людиною, яку ти любиш - це щастя", - заявив він.

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"Мій досвід дуже простий: якщо тобі з людиною цікаво, якщо ти її любиш, якщо комфортно - це прекрасно. А коли ти починаєш працювати над стосунками, це значить, що над ними треба працювати, це значить, що щось не так. Це вже погано. Там, де починається праця в стосунках, треба бігти", - наголосив Гордон.

На думку Дмитра, із них двох із Олесею більший романтик - він

А от досвідом, як пережити кризи середнього віку, Дмитро поділитися не може.

"В мене її ще не було, тому що я не досяг середнього віку. Я - дуже молода людина, на щастя", - зазначив він.

"Що таке середній вік у радянської людини? Це тобі 40 і ти вже старий. Що таке зараз сучасне життя наше? Мені 57 років. Я відтискаюся від підлоги 58 разів за раз, до кінця, чисто, красиво... Я підтягуюся, я займаюся спортом активно, в мене дуже цікаве життя, тому що коли ти спілкуєшся з яскравими людьми і з молодими людьми, ти стаєш яскравішим і молодшаєш. Фізичний вік починається з ментального віку", - поділився Гордон.

До того ж, похвалився Дмитро, він у своєму житті достягнув того, про що не міг і мріяти, і вважає себе успішною людиною.

Свій торішній рекорд із відтискань Гордон уже побив, але не встиг зняти для Instagram

"Народив багато дітей, багато бачив, дружу і дружив з прекрасними людьми, побудував не один будинок, маю незалежність, не рахую останні копійки, здоров'я є, що ще треба для щастя? Займаюся улюбленою справою", - підсумував чоловік, додавши, що щастю його заважає лише війна.

Нагадаємо, ТаблоID розказував історію кохання Гордона та Бацман. Як відомо, подружжя виховує трьох спільних донечок: Санту, Алісу та Ліану. Своїми дітьми Олеся вважає і нащадків коханого від попередніх шлюбів.