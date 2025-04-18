"Моя": Монатік прихилився до дружини для ніжного фото

Марія Ткаченко - 18 квітня, 09:45
Monatik
Фото з Instagram Монатіка

Одна з найгармонійших і найміцніших пар українського шоубізу, мультиартист Дмитро Монатік та його дружина Ірина потішили шанувальників своїм милим фото удвох.

Його Діма опублікував у Insta-сторіс.

"Моя", - позначив він свою кохану половину.


Дмитро Монатік та Ірина Монатік

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Нагадаємо, подружжя виховує трьох синів: Данила, Платона та Леона. Монатік розповідав, як до нього прийшло незвичне ім'я для наймолодшого хлопчика.

Як відомо, кохання Дмитра та Ірини розпочалося з дружби, а вперше поцілувалися вони жартома - про це розказував ТаблоID.

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