"Моя": Монатік прихилився до дружини для ніжного фото
Одна з найгармонійших і найміцніших пар українського шоубізу, мультиартист Дмитро Монатік та його дружина Ірина потішили шанувальників своїм милим фото удвох.
Його Діма опублікував у Insta-сторіс.
"Моя", - позначив він свою кохану половину.
Нагадаємо, подружжя виховує трьох синів: Данила, Платона та Леона. Монатік розповідав, як до нього прийшло незвичне ім'я для наймолодшого хлопчика.
Як відомо, кохання Дмитра та Ірини розпочалося з дружби, а вперше поцілувалися вони жартома - про це розказував ТаблоID.
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