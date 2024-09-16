Дружина Усика замилувала його забавками із 7-місячною донею. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика Катерина замилувала кадрами спортсмена із їхньою 7-місячною донечкою Марією.

Зворушливими моментами вона поділилася у сторіз свого Instagram.

Марія змалечку вчиться позувати :) скрін зі сторіс Instagram

Крихітка показує татові свої іграшки скрін з instagram

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До речі, Усики виховують чотирьох дітей. Найстаршій донечці Лізі вже 14 років. Також у подружжя є сини Михайло та Кирило. А ось молодша донечка народилася взимку цього року, саме у період підготовки Олександра до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі за звання чемпіона у надважкій вазі.

Нагадаємо, детальніше про історію кохання Катерини і Олександра TabloID розповідав у попередньому матеріалі.