Усики на шляху додому романтично попозували в обіймах одне одного

фото з instagram

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина, яких нечасто можна побачити на фото удвох, схоже, вирішили змінити тактику ведення контенту.

Подружжя, на шляху додому з Іспанії, закарбувало на фото романтичні цілунки.

Близько тижня тому відома пара вирушила в Іспанію, звідки тепер повертається на батьківщину.

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Нагадаємо, Катерина та Олександр познайомилися ще у підлітковому віці. Пара одружилася у вересні 2009-го. Усик повернувся із Чемпіонату Світу, де став третім, а Катя на той час була вагітна первістком. Раніше ТаблоID пригадав неймовірну амурну історію відомої пари.