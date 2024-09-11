Усики на шляху додому романтично попозували в обіймах одне одного

Марія Мельник 11 вересня, 12:45
Олександр і Катерина Усики показали обійми
фото з instagram

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина, яких нечасто можна побачити на фото удвох, схоже, вирішили змінити тактику ведення контенту.

Подружжя, на шляху додому з Іспанії, закарбувало на фото романтичні цілунки.

Близько тижня тому відома пара вирушила в Іспанію, звідки тепер повертається на батьківщину.


Олександр може бути і чемпіоном світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, і милим кумедним чоловіком та батьком

Олександр може бути і чемпіоном світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, і милим кумедним чоловіком та батьком

Нагадаємо, Катерина та Олександр познайомилися ще у підлітковому віці. Пара одружилася у вересні 2009-го. Усик повернувся із Чемпіонату Світу, де став третім, а Катя на той час була вагітна первістком. Раніше ТаблоID пригадав неймовірну амурну історію відомої пари.

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