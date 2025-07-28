Дружина Усика у шортах похвалилася стрункими ніжками та пообіймалася з сином і чоловіком в Іспанії. Фото

Карина Тімкова - 28 липня, 14:45

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик продовжує тішити контентом з відпочинку після його переможного бою проти Даніеля Дюбуа.

У своєму Instagram обраниця спортсмена опублікувала фото, зроблені в Іспанії. На нових кадрах вона постала у куцих чорних шортиках і светрі в смужку.

37-річна Катя ефектно позувала на галявині та шезлонгу, демонструючи струнку фігуру і довгі ніжки.

Дружина Усика у шортиках похвалилася стрункими ніжками

Усик похвалилася модельними формами 

Фото emiliakulieva

Дружина Усика наробила стильних фото в Іспанії

Дружина чемпіона поспокушала підписників стегнами

Дружина Усика похвалилася стегнами у шортиках

Катерина засвітила стрункі ноги просто неба

Дружина Усика у шортах наробила сексі фото в Іспанії

Багатодітна мама обожнює позувати для грайливих зйомок

Дружина Усика у куцих шортах похвалилася стегнами в Іспанії

А ще вона любить приміряти різноманітні образи

Усик з дружиною і сином попозував в Іспанії для фото

У рамках свого відпочинку зіркове подружжя також зустрілося зі своїми синами, 12-річним Кирилом і 10-річним Михайлом. Нині хлопці мешкають в Іспанії

Олександр Усик показався з сином в Іспанії

Олександр розважився з сином

Катерина давно відома своєю любов'ю до стильних фотосесій і сексуальних образів. Вона може похвалитися справжнім портфоліо та ефектним гардеробом.

Як відомо, Усики також мають двох донечок: 15-річну Лізу, яка багато займається спортом, і 1-річну Марійку. А нещодавно обраниця боксера влаштовувала собі пишну вечірку з нагоди дня народження.

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Усик
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