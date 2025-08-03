Дружина Усика показала його ніжності з молодшою донькою та наробила стильних фото у штанному костюмі

Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик наробила фото у маскулінному образі та замилувала ніжністю чоловіка та молодшої доньки Марії.

Світлинами Катя поділилася у своєму Instagram.

Для фотосесії дружина боксера обрала світлий штанний костюм

Свій образ Катерина доповнила прикрасами

Фото з Instagram Катерини Усик

Катерина замилувала ніжностями чоловіка та наймолодшої донечки Марійки

У подружжя є ще троє старших дітей: 15-річна дочка Єлизавета та двійко синів - Кирило та Михайло

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик поділилася фото у купальнику на сапборді.

Також зіркове подружжя замилувало романтичними фото на іспанському узбережжі.