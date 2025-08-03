Дружина Усика показала його ніжності з молодшою донькою та наробила стильних фото у штанному костюмі

Юлія Леськова - 3 серпня, 13:53
Катерина Усик попозувала для фото
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик наробила фото у маскулінному образі та замилувала ніжністю чоловіка та молодшої доньки Марії. 

Світлинами Катя поділилася у своєму Instagram. 

Катерина Усик показала нові фото

Для фотосесії дружина боксера обрала світлий штанний костюм


Катерина Усик наробила нових фото

Свій образ Катерина доповнила прикрасами

Катерина Усик попозувала для стильних фото
Фото з Instagram Катерини Усик
Катерина Усик показала чоловіка з дочкою

Катерина замилувала ніжностями чоловіка та наймолодшої донечки Марійки

Катерина Усик замилувала чоловіком та дочкою

У подружжя є ще троє старших дітей: 15-річна дочка Єлизавета та двійко синів - Кирило та Михайло

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик поділилася фото у купальнику на сапборді.

Також зіркове подружжя замилувало романтичними фото на іспанському узбережжі. 

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Усик
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