Дружина Усика показала його ніжності з молодшою донькою та наробила стильних фото у штанному костюмі
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик наробила фото у маскулінному образі та замилувала ніжністю чоловіка та молодшої доньки Марії.
Світлинами Катя поділилася у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик поділилася фото у купальнику на сапборді.
Також зіркове подружжя замилувало романтичними фото на іспанському узбережжі.
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