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Життя vs Instagram: дружина Остапчука у спідньому показала різну себе

ТаблоID - 7 квітня, 14:10
Катерина Остапчук у светрі
Фото з Instagram

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук показала, як виглядає у житті і соціальних мережах.

У своєму Instagram блогерка пожартувала з приводу контенту, який створює і яким живе.

Катерина Остапчук у спідньому

Остапчук дійсно із задоволенням хизується тілом і нерідко постить зухвалий контент


Дружина Остапчука з сином Тимофієм

І любляча мама у домашньому халаті

Нагадаємо, у грудні 2024-го Катерина народила первістка Тимофія. Раніше Остапчук зізналася, чи змінилися їхні з Володимиром стосунки після народження сина Тимофія.

А ще Катя розказувала, що вважає успіхом для жінки.

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