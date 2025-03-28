"Дурію від цієї прикормки": Остапчук похвалився стравою, яку приготувала дружина, а вона дала рецепт
Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Катерина потішила свого коханого вишуканою стравою - власною версією класичної італійської сирно-баклажанової запіканки.
"Дружина приготувала парміджана ді меланзане. Я дурію від цієї прикормки", - зізнався Вова, продемонструвавши кулінарний шедевр Каті у Insta-сторіс.
Вона ж, наперед знаючи, що підписники заходяться питати в неї рецепт, дала його сама.
Остапчук використала фарш, солодкий перець, баклажани, помідор, сир provolone та спеції.
"Запікаєте 20 хв при 200 градусах скибочками нарізаний великий баклажан (його треба намастити оливковою олією) і 2 великих солодких перця. На пательні підсмажуєте 200 гр фаршу і 2 великих помідори. Коли перець запечеться, нарізаєте його і додаєте до фаршу та помідорів. Потім це все висипаєте на баклажани й зверху покриваєте повністю сиром provolone", - пояснила молодиця.
Їсти цю страву Катерина радить із бринзою або фетою. Вона запевняє: "це пздц".
Нагадаємо, на початку березня Остапчуки, чийому спільному сину Тимофію вже 3 місяці, світкували річницю шлюбу. В цей день Вова з Катею з гумором привітали одне одного в мережі.
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