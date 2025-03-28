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"Дурію від цієї прикормки": Остапчук похвалився стравою, яку приготувала дружина, а вона дала рецепт

Марія Ткаченко - 28 березня, 15:45
Володимир Остапчук і Катерина Остапчук
Фото з Instagram Остапчука

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Катерина потішила свого коханого вишуканою стравою - власною версією класичної італійської сирно-баклажанової запіканки.

"Дружина приготувала парміджана ді меланзане. Я дурію від цієї прикормки", - зізнався Вова, продемонструвавши кулінарний шедевр Каті у Insta-сторіс.

Парміджано ді меланзане

Володимир у захваті


Вона ж, наперед знаючи, що підписники заходяться питати в неї рецепт, дала його сама.

Остапчук використала фарш, солодкий перець, баклажани, помідор, сир provolone та спеції.

"Запікаєте 20 хв при 200 градусах скибочками нарізаний великий баклажан (його треба намастити оливковою олією) і 2 великих солодких перця. На пательні підсмажуєте 200 гр фаршу і 2 великих помідори. Коли перець запечеться, нарізаєте його і додаєте до фаршу та помідорів. Потім це все висипаєте на баклажани й зверху покриваєте повністю сиром provolone", - пояснила молодиця.

Рецепт парміджано ді меланзане

Баклажани, перець, і помідори в березні - не найбюджетніші інгредієнти, зате, мабуть, це дуже смачно

Скрін із Instagram Остапчук

Їсти цю страву Катерина радить із бринзою або фетою. Вона запевняє: "це пздц".

Остапчук в Instagram

Нагадаємо, на початку березня Остапчуки, чийому спільному сину Тимофію вже 3 місяці, світкували річницю шлюбу. В цей день Вова з Катею з гумором привітали одне одного в мережі.

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