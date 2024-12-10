Остапчук став батьком утретє. Фото

40-річний шоумен Володимир Остапчук та його 24-річна дружина Катерина стали батьками.

10-го грудня у подружжя народився синочок Тимофій.

Народжувала Катерина в одному з найвідоміших київських пологових будинків

Радісною звісткою пара поділилася в Instagram, виклавши фото малюка.

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Нарешті закохані дочекалися свого Тіма

Як відомо, для Володимира це третя дитина, адже від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які нині живуть в Канаді.

Протягом всієї вагітності, про яку Катя повідомила влітку, ділилася з підписниками подробицями свого стану, харчування, називала вагу та навіть заздалегідь оголосила ім'я майбутнього первістка.

Докладніше про особисте життя Остапчука читайте в матеріалі ТаблоID.