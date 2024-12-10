Остапчук став батьком утретє. Фото
40-річний шоумен Володимир Остапчук та його 24-річна дружина Катерина стали батьками.
10-го грудня у подружжя народився синочок Тимофій.
Радісною звісткою пара поділилася в Instagram, виклавши фото малюка.
Як відомо, для Володимира це третя дитина, адже від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які нині живуть в Канаді.
Протягом всієї вагітності, про яку Катя повідомила влітку, ділилася з підписниками подробицями свого стану, харчування, називала вагу та навіть заздалегідь оголосила ім'я майбутнього первістка.
Докладніше про особисте життя Остапчука читайте в матеріалі ТаблоID.
Приєднуйтесь до дискусії