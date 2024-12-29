"У грудях тисне": дружина Остапчука похвалилася пишним бюстом у коротенькому топі та поділилася планами на Новий рік

Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина, яка нещодавно народила сина, похвалилася стрункою фігурою та поділилася планами на Новий рік.

Кадри вона показала у своєму Instagram.

Катя на відео попозувала у піжамі та ліфчику й похвалилася стрункою фігурою.

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"Залишився ще трохи тільки низ живота. Знаю, що хтось у цей момент подумав, що я знущаюсь, але живіт "до" у мене був таким пласким, що я бачу різницю", - написала вона.

Катя похвалилася тим, як швидко відновилася після пологів

Також Остапчук зізналася, що разом із Володимиром і сином зустрічатиме Новий рік у Буковелі, де її чоловік вестиме святковий концерт.

"Днями приміряла одяг, у якому була минулого Нового року. Вирішила, що не купуватиму для святкування нічого нового, тому що все одно буду більшу частину вечора з малим та нянею в номері. Але на пару годинок до чоловіка сходжу", - додала Катерина.

"У грудях тисне", - підкреслила Остапчук

До речі, хвалитися стрункою фігурою після пологів Катя почала одразу після народження сина Тіма.

Також дружина Остапчука відверто ділиться своїми враженнями від материнства та розказує про відновлення після пологів.