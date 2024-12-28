"Думала, що буду мамою-істеричкою": дружина Остапчука зізналася, що її здивувало у материнстві та скільки планує годувати сина грудьми

Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина, яка нещодавно народила йому сина, розповіла про стосунки з набагато старшим за неї чоловіком, що найбільше здивувало у материнстві та скільки часу планує годувати малюка грудьми.

Про це вона написала у своєму Instagram, відповідаючи на питання підписників.

Катю запитали про "підводні камені" у стосунках з великою різницею у віці, на що дружина Остапчука пожартувала.

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"Ну старість ми зустрінемо не разом. Не знаю. У мене немає з чим порівняти, тому що це перші стосунки. Але мені здається, що від віку нічого не залежить, коли обоє вже повнолітні, тому що всі люди різні. Немає однакових сорокарічних, немає однакових двадцятирічних", - написала Катерина.

Катя, як завжди, не втрималася від жарту

Остапчук також поділилася тим, що її найбільше здивувало у материнстві.

"Я загалом сама по собі дуже тривожна людина, але що стосується Тіма, то я спокійна. У мене немає паніки, немає хвилювань, я майже одразу довірилася няні, я тільки перший тиждень чергувала над ним і дивилася, щоби він дихав. А зараз сплю, коли він спить. Я не думаю, що щось краще знаю чи вмію, ніж Вова. Супер довіряю йому й залишила б їх удвох хоч на тиждень, якби не скучала за Тімом. За Вовою я то не скучаю. А під час вагітності я думала, що буду мамою-істеричкою, яка буде все гіпер контролювати", - додала дружина шоумена.

Катя виявилася дуже спокійною мамою

За словами Каті, годувати сина грудьми вона збирається пів року.

"Планую пів року, але це якщо з розуму не зійду раніше. Що взагалі не факт", - зазначила вона.

Катя не планує годувати сина грудьми дуже довго

Нагадаємо, днями Катерина Остапчук похвалилася своєю фігурою через два тижні після пологів.

Як відомо, Вова Остапчук вже познайомив свої старших дітей від першого шлюбу, сина Евана та доньку Емілію, з молодшим братиком.