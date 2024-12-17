"Найдивніший день народження": Остапчук поділився відео з пологів дружини
Телеведучий Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина, які днями стали батьками хлопчика Тимофія, вирішили поділитися з широким загалом сокровенними кадрами його появи на світ.
Відео, зняте під час кесаревого розтину, 40-річний Володимир опублікував у Instagram.
"Це, звичайно, найдивніший день народження, на якому ми були. Але й водночас один із найщасливіших днів у нашому житті", - зізнався Остапчук.
Як відомо, народжувала Катя в одному з приватних пологових Києва. VIP-пакет послуг, планова операція та вибір лікаря обійшлися подружжю в понад 155 тисяч гривень.
Нагадаємо, Остапчук, чиє відновлення відбувається дуже швидко, на шостий день після пологів показалася в спідньому та повідомила, скільки важить.
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