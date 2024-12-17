"Найдивніший день народження": Остапчук поділився відео з пологів дружини

ТаблоID 17 грудня, 14:00
Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина, які днями стали батьками хлопчика Тимофія, вирішили поділитися з широким загалом сокровенними кадрами його появи на світ.

Відео, зняте під час кесаревого розтину, 40-річний Володимир опублікував у Instagram.

"Це, звичайно, найдивніший день народження, на якому ми були. Але й водночас один із найщасливіших днів у нашому житті", - зізнався Остапчук.

Дитина Остапчука

Остапчуки вирішили розділити зі своєю аудиторією зворушливий момент народження сина

Вова Остапчук

Для Вови це вже третя дитина. Під час народження своєї доньки Емілії телеведучий знепритомнів

Володимир Остапчук і третя дитина

Щасливий багатодітний татусь

Як відомо, народжувала Катя в одному з приватних пологових Києва. VIP-пакет послуг, планова операція та вибір лікаря обійшлися подружжю в понад 155 тисяч гривень.

Син Остапчука Тимофій

Тимофію вже тиждень

Нагадаємо, Остапчук, чиє відновлення відбувається дуже швидко, на шостий день після пологів показалася в спідньому та повідомила, скільки важить.

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