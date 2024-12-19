"Навіть менше вже": Остапчук здивувала вагою за 9 днів після пологів
Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка 10-го грудня вперше стала мамою, показала, скільки скинула після пологів.
У своєму Instagram 24-річна новоспечена мама, яка за час вагітності набрала 9 кіло, здивувала своєю вагою.
На початку вагітності Остапчук важила 54 кг. Блогерка йшла народжувати з вагою 63 кіло. Нині Катерина важить 55 кілограмів.
До речі, вже за тиждень після вагітності Остапчук хизувалася стрункою фігурою у спідньому.
Нагадаємо, раніше Полтавська розказувала, що її син Тимофій з'явився на світ шляхом кесаревого розтину, і пояснила чому.
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