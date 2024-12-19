"Навіть менше вже": Остапчук здивувала вагою за 9 днів після пологів

Марія Мельник 19 грудня, 15:15
фото з Instagram

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка 10-го грудня вперше стала мамою, показала, скільки скинула після пологів.

У своєму Instagram 24-річна новоспечена мама, яка за час вагітності набрала 9 кіло, здивувала своєю вагою.

На початку вагітності Остапчук важила 54 кг. Блогерка йшла народжувати з вагою 63 кіло. Нині Катерина важить 55 кілограмів.


Катерина Остапчук про свою вагу
скр

До речі, вже за тиждень після вагітності Остапчук хизувалася стрункою фігурою у спідньому.

Нагадаємо, раніше Полтавська розказувала, що її син Тимофій з'явився на світ шляхом кесаревого розтину, і пояснила чому.

Читайте також:

"Ніхто не знав, навіть батьки": дружина Остапчука показала їхні обручки і заявила, що взяла його прізвище

"Не зраджувала, коханкою не була": Остапчук заявила, що не хоче йти на інтерв'ю як "просто дружина Остапчука"

Два розлучення і три шлюби: що відомо про бурхливі стосунки Володимира Остапчука

остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів