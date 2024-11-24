"Хочеться пожити між вагітностями": дружина Остапчука про плани щодо наступного малюка та реакцію дітей чоловіка на майбутнього братика

Юлія Леськова 24 листопада, 09:26
Володимир та Катерина Остапчуки роблять селфі
Фото з Instagram Катерини Остапчук

Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка днями хвалилася новенькою автівкою, у своєму Instagram розповіла, чи знають діти її чоловіка про те, що у них буде братик. Також вона поділилася планами щодо другого малюка.

За словами Каті, старші нащадки Остапчука зраділи новині про братика.

"Вони зраділи. Олена (перша дружина Володимира, - ред.) сказала, що Еван дуже хотів baby brother (маленького братика). Він такий щасливий був, коли сказали, що посміхався у всі свої не 32", - розказала вона.


Катерина Остапчук про реацію дітей чоловіка

До речі, після початку повномасштабної війни перша дружина Остапчука з дітьми виїхала в Канаду

Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

Також Катерина поділилася планами щодо другої дитини.

"Погодок не плануємо. Це все супер, звичайно, але хочеться й пожити трохи між вагітностями. Через 4-5 років мінімум зайдемо на друге коло", - пояснила Остапчук.

А потім пожартувала, мовляв, якщо через рік вона завагітніє, то підписникам варто забути про її слова.

Остапчук якось чесно зізналася, що хвилюється перед пологами

Остапчук якось чесно зізналася, що хвилюється перед пологами

Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

До речі, прокоментувала дружина шоумена й свою новеньку автівку. Виявилося, що крім новенького позашляховика у Каті є й водій, тому, що прав вона не має.

Також Катерина розповіла, що вони з Володимиром планують парні пологи.

"Вважаю, що чоловік, який відмовляються бути присутнім на пологах, аргументуючи це тим, що чоловікам не потрібно там бути - крінж. Тобто жінка має не тільки це бачити, а й повністю проживати, а чоловіку треба, щоб дитина по можливості вже вміла розмовляти й грати з ним у футбол, коли вони вперше побачаться. Нащо ті зайві стреси", - додала Остапчук.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав кумедний танок вагітної дружини.

Як відомо, з ім'ям майбутнього сина подружжя визначилося давно. Хлопчика назвуть Тимофієм.

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