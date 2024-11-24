"Хочеться пожити між вагітностями": дружина Остапчука про плани щодо наступного малюка та реакцію дітей чоловіка на майбутнього братика

Фото з Instagram Катерини Остапчук

Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка днями хвалилася новенькою автівкою, у своєму Instagram розповіла, чи знають діти її чоловіка про те, що у них буде братик. Також вона поділилася планами щодо другого малюка.

За словами Каті, старші нащадки Остапчука зраділи новині про братика.

"Вони зраділи. Олена (перша дружина Володимира, - ред.) сказала, що Еван дуже хотів baby brother (маленького братика). Він такий щасливий був, коли сказали, що посміхався у всі свої не 32", - розказала вона.

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До речі, після початку повномасштабної війни перша дружина Остапчука з дітьми виїхала в Канаду Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

Також Катерина поділилася планами щодо другої дитини.

"Погодок не плануємо. Це все супер, звичайно, але хочеться й пожити трохи між вагітностями. Через 4-5 років мінімум зайдемо на друге коло", - пояснила Остапчук.

А потім пожартувала, мовляв, якщо через рік вона завагітніє, то підписникам варто забути про її слова.

Остапчук якось чесно зізналася, що хвилюється перед пологами Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

До речі, прокоментувала дружина шоумена й свою новеньку автівку. Виявилося, що крім новенького позашляховика у Каті є й водій, тому, що прав вона не має.

Також Катерина розповіла, що вони з Володимиром планують парні пологи.

"Вважаю, що чоловік, який відмовляються бути присутнім на пологах, аргументуючи це тим, що чоловікам не потрібно там бути - крінж. Тобто жінка має не тільки це бачити, а й повністю проживати, а чоловіку треба, щоб дитина по можливості вже вміла розмовляти й грати з ним у футбол, коли вони вперше побачаться. Нащо ті зайві стреси", - додала Остапчук.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав кумедний танок вагітної дружини.

Як відомо, з ім'ям майбутнього сина подружжя визначилося давно. Хлопчика назвуть Тимофієм.