"Хочеться пожити між вагітностями": дружина Остапчука про плани щодо наступного малюка та реакцію дітей чоловіка на майбутнього братика
Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка днями хвалилася новенькою автівкою, у своєму Instagram розповіла, чи знають діти її чоловіка про те, що у них буде братик. Також вона поділилася планами щодо другого малюка.
За словами Каті, старші нащадки Остапчука зраділи новині про братика.
"Вони зраділи. Олена (перша дружина Володимира, - ред.) сказала, що Еван дуже хотів baby brother (маленького братика). Він такий щасливий був, коли сказали, що посміхався у всі свої не 32", - розказала вона.
Також Катерина поділилася планами щодо другої дитини.
"Погодок не плануємо. Це все супер, звичайно, але хочеться й пожити трохи між вагітностями. Через 4-5 років мінімум зайдемо на друге коло", - пояснила Остапчук.
А потім пожартувала, мовляв, якщо через рік вона завагітніє, то підписникам варто забути про її слова.
До речі, прокоментувала дружина шоумена й свою новеньку автівку. Виявилося, що крім новенького позашляховика у Каті є й водій, тому, що прав вона не має.
Також Катерина розповіла, що вони з Володимиром планують парні пологи.
"Вважаю, що чоловік, який відмовляються бути присутнім на пологах, аргументуючи це тим, що чоловікам не потрібно там бути - крінж. Тобто жінка має не тільки це бачити, а й повністю проживати, а чоловіку треба, щоб дитина по можливості вже вміла розмовляти й грати з ним у футбол, коли вони вперше побачаться. Нащо ті зайві стреси", - додала Остапчук.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав кумедний танок вагітної дружини.
Як відомо, з ім'ям майбутнього сина подружжя визначилося давно. Хлопчика назвуть Тимофієм.