"Набрала 2 кіло": дружина Решетніка у бікіні попозувала в басейні на оздоровчому курорті
Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина показалася на відпочинку у Східниці.
На фото 35-річна Христина в купальнику посвітила формами і зізналася, що набрала зайві кіло.
"Відмовитися від смачної української кухні тут не виходить. Та й на відпочинку зазвичай дозволяю собі розслабитися - їсти все і навіть більше. Тому відчуваю, що набрала зайві 2 кг.
Чекаю на повернення до Києва, щоб повернутися до моїх тренувань. Дівчат, а як пройшло ваше свято: + чи -", - запитала у підписниць Христина.
Як відомо, Христина - багатодітна мама. Разом з Григорієм вони виховують трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра.
Раніше Решетнік відповідав, чи готовий до четвертої дитини.
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