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"Набрала 2 кіло": дружина Решетніка у бікіні попозувала в басейні на оздоровчому курорті

Марія Мельник - 10 березня, 10:45
Христина Решетнік на природі
фото з Instagram

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина показалася на відпочинку у Східниці.

На фото 35-річна Христина в купальнику посвітила формами і зізналася, що набрала зайві кіло.

"Відмовитися від смачної української кухні тут не виходить. Та й на відпочинку зазвичай дозволяю собі розслабитися - їсти все і навіть більше. Тому відчуваю, що набрала зайві 2 кг.


Чекаю на повернення до Києва, щоб повернутися до моїх тренувань. Дівчат, а як пройшло ваше свято: + чи -", - запитала у підписниць Христина.

Христина Решетнік в купальнику

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Дружина Решетніка у басейні просто неба

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Краєвиди дійсно вражають

Краєвиди дійсно вражають

На фото важко розгледіти зайві кіло жінки

На фото важко розгледіти зайві кіло жінки

Як відомо, Христина - багатодітна мама. Разом з Григорієм вони виховують трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра.

Раніше Решетнік відповідав, чи готовий до четвертої дитини.

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