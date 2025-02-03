"Маємо цінувати це, особливо чоловіки": 41-річний Решетнік висловився стосовно боротьби зі зморшками за допомогою ін'єкцій

Телеведучий Григорій Решетнік вирішив поспілкуватися з шанувальниками у своїх Insta-сторіс та відповісти на їхні питання. Вони стосувалися, зокрема, стосунків зірки з його дружиною Христиною та ставлення до уколів краси.

Так, 41-річного Григорія спитали, чи не хотів би він уколоти собі міжбрівку.

Григорій висловив свою думку щодо ін'єкцій краси

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"Звичайно, кожному своє, але... Як же індивідуальність, неповторність? Харизма, особистість... Кожна наша зморшка - це наш досвід. Ми маємо цінувати це, особливо чоловіки. Поважати себе й любити такими, як є", - написав телеведучий.

Далі Решетнік продовжив свою думку щодо зморщок і відмінності сприйняття їх у чоловіків та в жінок.

"Так, у дівчат зовсім інше ставлення до зовнішнього вигляду, краси і вони мають на це право. Але ми - чоловіки - маємо підкорювати своїм розумом, впевненістю, досягненнями... тоді й на зморшки не буде часу звертати увагу. Ніколи нічого не робив і поки точно не планую - почуваюся впевнено, хоч стреси щодня і додають зморщок і сивого волосся", - зізнався Григорій.

Телеведучий вважає, що дівчата мають підкорювати чоловіків не своїм розумом і досягненнями?

А ще, переконаний Решетнік, жінки "звикли, аби їх завойовували". Тому чоловіки "мають бути сміливішими та мудрішими і навіть сварки контролювати". Про це зірка заявив, пояснюючи, чому в їхніх із Христиною стосунках саме він під час конфліктів першим іде на примирення.

Решетнік має... традиційні уявлення щодо чоловіків та жінок

До речі, не могли підписники ведучого шоу "Холостяк" не запитати його й про пару з 13-го сезону, Олександра "Терена" Будька та Інну Бєлєнь. На жаль, Решетнік не знає, чи вони досі разом, але дуже хоче, щоби їхня красива історія продовжилась, "прийшло порозуміння і вирішились усі дискусійні питання".

"Вони дуже хороші та порядні, як люди та особистості. Дуже органічні та гармонійні як пара. Вони доповнюють і підсилюють одне одного. Просто іноді емоції беруть гору, на жаль...", - написав Решетнік.

"Я знаю, що їхні почуття сильні, найголовніше, аби вони частіше дослухались до своїх сердець, бо тільки вони, а не оточуючі, знають, як краще", - порадив телеведучий.

Нагадаємо, в січні галасу в мережі наробило інтерв'ю Інни, в якому вона висловила свою позицію щодо мови, відмінну від позиції Олександра. Той прокоментував.

Як відомо, Григорій та Христина Решетніки одружені вже 14 років. Нещодавно родина відпочивала у Домінікані. Григорій факту свого виїзду за кордон не приховував, але й не афішував. Він пояснив, чому.