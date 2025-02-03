"Маємо цінувати це, особливо чоловіки": 41-річний Решетнік висловився стосовно боротьби зі зморшками за допомогою ін'єкцій
Телеведучий Григорій Решетнік вирішив поспілкуватися з шанувальниками у своїх Insta-сторіс та відповісти на їхні питання. Вони стосувалися, зокрема, стосунків зірки з його дружиною Христиною та ставлення до уколів краси.
Так, 41-річного Григорія спитали, чи не хотів би він уколоти собі міжбрівку.
"Звичайно, кожному своє, але... Як же індивідуальність, неповторність? Харизма, особистість... Кожна наша зморшка - це наш досвід. Ми маємо цінувати це, особливо чоловіки. Поважати себе й любити такими, як є", - написав телеведучий.
Далі Решетнік продовжив свою думку щодо зморщок і відмінності сприйняття їх у чоловіків та в жінок.
"Так, у дівчат зовсім інше ставлення до зовнішнього вигляду, краси і вони мають на це право. Але ми - чоловіки - маємо підкорювати своїм розумом, впевненістю, досягненнями... тоді й на зморшки не буде часу звертати увагу. Ніколи нічого не робив і поки точно не планую - почуваюся впевнено, хоч стреси щодня і додають зморщок і сивого волосся", - зізнався Григорій.
А ще, переконаний Решетнік, жінки "звикли, аби їх завойовували". Тому чоловіки "мають бути сміливішими та мудрішими і навіть сварки контролювати". Про це зірка заявив, пояснюючи, чому в їхніх із Христиною стосунках саме він під час конфліктів першим іде на примирення.
До речі, не могли підписники ведучого шоу "Холостяк" не запитати його й про пару з 13-го сезону, Олександра "Терена" Будька та Інну Бєлєнь. На жаль, Решетнік не знає, чи вони досі разом, але дуже хоче, щоби їхня красива історія продовжилась, "прийшло порозуміння і вирішились усі дискусійні питання".
"Вони дуже хороші та порядні, як люди та особистості. Дуже органічні та гармонійні як пара. Вони доповнюють і підсилюють одне одного. Просто іноді емоції беруть гору, на жаль...", - написав Решетнік.
"Я знаю, що їхні почуття сильні, найголовніше, аби вони частіше дослухались до своїх сердець, бо тільки вони, а не оточуючі, знають, як краще", - порадив телеведучий.
Нагадаємо, в січні галасу в мережі наробило інтерв'ю Інни, в якому вона висловила свою позицію щодо мови, відмінну від позиції Олександра. Той прокоментував.
Як відомо, Григорій та Христина Решетніки одружені вже 14 років. Нещодавно родина відпочивала у Домінікані. Григорій факту свого виїзду за кордон не приховував, але й не афішував. Він пояснив, чому.
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