Дружина Решетніка розсекретила, в якій країні відпочиває з 3 синами, і показалася в купальнику
Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина гайнула на відпочинок із їхніми трьома синами - Іваном, Дмитром та Олександром.
Показавши у Insta-сторіс свою непросту дорогу - до Польщі, звідки вони летіли, блогерці вдалося в'їхати з другої спроби, через проблему зі страховкою на авто - вона зрештою розсекретила місце призначення. Ним стала Домініканська республіка.
"Діти заслужили це", - написала Христина.
Багатодітна мама також зняла селфі у червоному купальнику, продемонструвавши ефективність її програми тренувань.
Нагадаємо, 35-річна Христина якось ділилася архівними фото, на яких видно, яким була її фігура після пологів.
Як відомо, дітям Решетніків зараз 11, 7 та 4 роки. Григорій нещодавно розповів, чи хоче він іще дітей.
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