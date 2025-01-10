Дружина Решетніка розсекретила, в якій країні відпочиває з 3 синами, і показалася в купальнику

Марія Ткаченко 10 січня, 12:30
Христина Решетнік

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина гайнула на відпочинок із їхніми трьома синами - Іваном, Дмитром та Олександром.

Показавши у Insta-сторіс свою непросту дорогу - до Польщі, звідки вони летіли, блогерці вдалося в'їхати з другої спроби, через проблему зі страховкою на авто - вона зрештою розсекретила місце призначення. Ним стала Домініканська республіка.

Відпочинок в Домінікані

Христина вивезла дітей на відпочинок до теплих країв

"Діти заслужили це", - написала Христина.

Багатодітна мама також зняла селфі у червоному купальнику, продемонструвавши ефективність її програми тренувань.

Христина Решетнік у купальнику

Христина сподівається повернутися із all inclusive без зайвих кіло

Дружина Решетніка

Христина (без Григорія?) в Домінікані

Дружина Григорія Решетніка Христина

Нагадаємо, 35-річна Христина якось ділилася архівними фото, на яких видно, яким була її фігура після пологів.

Як відомо, дітям Решетніків зараз 11, 7 та 4 роки. Григорій нещодавно розповів, чи хоче він іще дітей.

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