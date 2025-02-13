"Не знаю, як в мене лишилися сухі штани": дружина Яремчука показала розваги з сином у паризькому Діснейленді

Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука Христина та їхній син Микита поринули у захоплюючи пригоди в паризькому Діснейленді.

Їх Христина показала у своїх Insta-сторіс, зізнавшись, що після одного з атракціонів вони з малим "вийшли зелені".

30-річні Христина показала розваги з сином у Діснейленді

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"Просто не атракціон, а ужас! Я не знаю, як в мене лишилися суха штани, вийшли просто зелені! Суть атракціону: тебе садять у ліфт і просто він падає з 13-го поверху, почуття вільного падіння. І так по 5 разів туди-сюди! Малий, звичайно, ще раз хотів іти. На цьому етапі наш Діснейленд закінчився, бо я досі не можу відійти", - поділилася жінка.

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Нагадаємо, в листопаді Яремчуки відзначили 12-річчя своїх стосунків.



