Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Не знаю, як в мене лишилися сухі штани": дружина Яремчука показала розваги з сином у паризькому Діснейленді

Марія Ткаченко - 13 лютого, 16:30
Дружина Романа Яремчука
Фото з Instagram Яремчук

Дружина нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука Христина та їхній син Микита поринули у захоплюючи пригоди в паризькому Діснейленді.

Їх Христина показала у своїх Insta-сторіс, зізнавшись, що після одного з атракціонів вони з малим "вийшли зелені".

Христина Яремчук

30-річні Христина показала розваги з сином у Діснейленді


"Просто не атракціон, а ужас! Я не знаю, як в мене лишилися суха штани, вийшли просто зелені! Суть атракціону: тебе садять у ліфт і просто він падає з 13-го поверху, почуття вільного падіння. І так по 5 разів туди-сюди! Малий, звичайно, ще раз хотів іти. На цьому етапі наш Діснейленд закінчився, бо я досі не можу відійти", - поділилася жінка.

Атракціон у Діснейленді

На відміну від мами, 5-річний Микита був не проти покататися ще раз

Син Романа Яремчука

У Яремчука-молодшого ну мааайже вийшло витягти меч короля Артура

Дружина і син футболіста Яремчука

Мама з сином наробили селфі на згадку

Родина футболіста Яремчука

Нагадаємо, в листопаді Яремчуки відзначили 12-річчя своїх стосунків.

Читайте також:

Дружина футболіста Яремчука в образі рок-зірки посвітила пишним бюстом у шкіряному ліфчику. Фото

Дружина футболіста Яремчука у шкіряній сукні пожартувала про пенсійне посвідчення в день свого 30-річчя

Дружина Яремчука у бікіні попрощалася з Валенсією та "на собаках" вирушила до Києва

Дружина Яремчука у декольтованому купальнику похизувалася засмаглим тілом у Греції


футболісти
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів