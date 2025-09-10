"Шоколадний настрій": дружина Тігіпка у мікрошортах та чоботах посвітила ногами на сонячному подвір'ї

Третя дружина банкіра і політика Сергія Тігіпка, Алла Зіневич полюбляє не лише люксові бренди, а й українські. До того ж, вона цього сезону не пропустила Тиждень моди, де вигуляла ніжну сукню від дизайнерки Світлани Бевзи. 

У своєму Instagram 40-річна багатодітна мама також покрасувалася в іншому аутфіті - трендового шоколадного кольору і теж з українськими брендами. 

Дружина Тігіпка в шортиках

Свій "шоколадний mood" Алла закарбувала у себе біля будинку

Зокрема Алла попозувала у бомбері від Каті Сільченко, який доповнила коротюсенькими атласними шортами з мереживом, високими чоботами та кепкою. Весь лук складався з коричневих відтінків, окрім білих гольфів. 


Мати трьох синів і донечки посвітила стрункими ніжками

Нагадаємо, у червні доньці Алла і Сергія, Юліанні виповнився рік. Також подружжя виховує трьох старших синів: Сергія, Станіслава та Олександра. 

Вже через два тижні після народження доньки Алла повернулася в спортзал

