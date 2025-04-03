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Лавандовий вайб: дружина Тігіпка відзначила 10-й місяць дочки ніжними фото з нею

ТаблоID - 3 квітня, 11:30

1-го квітня наймолодшій дитині Сергія Тігіпка та Алли Зіневич, Юліанні виповнилося 10 місяців. І хоча батьки приховують личко дівчинки від загалу, фото з нею регулярно з'являються в Instagram Алли. 

З нагоди дорослішання донечки жінка Тігіпка підготувала тортик і вбрання для неї і для себе в одному кольорі - лавандовому. Алла з Юліанною всілася на підлогу біля куща лаванди і зробила кілька милих фото на пам'ять. 

Алла Тігіпко з дочкою

Дівчатка в ніжному лавандовому кольорі погрілися на сонці

Судячи зо всього, родина Тігіпка перебуває нині десь у теплих краях. 


Доньці Тігіпка 10 місяців

Навіть тортик лавандовий

Алла Зіневич з молодшою дочкою від Тігіпка

Цікаво, коли Алла вже покаже обличчя Юліанни

Нагадаємо, нещодавно 40-річна Алла розповіла, від якого продукту відмовилася заради того, щоб прийти у форму після 4-х пологів. Як відомо, у неї та 65-річного Тігіпка є ще троє синів

Також у політика є троє дітей від другої дружини Вікторії Тігіпко і дочка від першої благовірної. 

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