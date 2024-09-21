Мірошниченко замилувала кадрами обіймів чоловіка з дітьми. Фото
Дружина українського шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна замилувала його обіймами з дітьми.
Світлинами Інна поділилася у своєму Instagram.
На одному із фото Тімур цілує в щоку прийомну доньку, 8-річну Ангеліну.
А на іншому кадрі - Ангеліна та рідна дочка, 6-річна Мія туляться до татка, поки 4-річний Марко дожовує свою їжу у батька на руках.
Нагадаємо, у подружжя є ще один прийомний син, 3-річний Марсель.
Як відомо, Інна та Тімур не приховують від підписників труднощі, з якими зіштовхнулися після того, як взяли у родину двох дітей з дитбудинку. Днями Інна відверто розповіла, як пройшла їхня адаптація.
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