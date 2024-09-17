"Мірошниченко Ангеліна Тімурівна": телеведучий із дружиною повідомили про офіційне всиновлення доньки

8-річна Ангеліна тепер офіційно Мірошниченко Фото і скріни з Instagram Мірошниченко

Зіркове подружжя, Тімур та Інна Мірошниченки повідомили про радісну та символічну подію, яка сталася з ними 17-го вересня. Якраз у День усиновлення 8-річна Ангеліна офіційно приєдналася до їхньої родини.

"В День сім’ї ми вперше побачили твою анкету. А сьогодні в День усиновлення ти офіційно стала Мірошниченко! Ангеліна Тімурівна Мірошниченко", - написала дружина телеведучого в Instagram.

Дівчинка офіційно приєдналася до багатодітної сім'ї Мірошниченків

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Як зізналася Інна у сторіс, навіть для неї, юристки, дещо під час засідання стало шоком. Присяжна була проти задоволення заяви про всиновлення і "потріпала нерви знатно", пояснила Мірошниченко. Але, на щастя, суд виніс позитивне рішення і дозволив жінці всиновити Ангеліну.

Як відомо, раніше Мірошниченко розповідала, що судів буде два: спочатку вона всиновлює Ангеліну, а потім уже Тімур подає заяву про всиновлення дитини дружини. Вона пояснювала, чому цього разу, на відміну від попереднього, з Марселем, вони вирішили вчинити саме так.

Нагадаємо, із Ангеліною Тімур та Інна познайомилися через Zoom, адже заклад, де вона перебувала, під час повномасштабної війни був евакуйований за кордон. Інна розказувала, як це було і що найперше запитала в них майбутня донька.







