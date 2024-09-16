"Таких ідеальних не існує": Інна Мірошниченко зворушила зізнанням, обіймами і цілунками з чоловіком. Відео

Інна з Тімуром уже 6,5 років у шлюбі

Юристка Інна Мірошниченко звернулася до свого чоловіка, телеведучого Тімура Мірошниченка у романтичному пості в мережі.

Багатодітна мама згадала, як вони з коханим познайомилися, як починалися їхні стосунки та показала романтичне відео з цілунками та обіймами.

"Ось так можна йти одного разу на роботу, в своїх думках і турботах, і випадково зустріти найкращу людину у всесвіті. Можна довго сумніватися, видумувати, що приховує ця людина, бо "таких ідеальних не існує". Можна повірити, пірнути в його обійми, але довго мати в голові стереотипи про "любов живе три роки" чи "з появою дітей зникає пристрасть" або ж "на кожну красиву знайдеться ще красивіша, до всього звикають"", - написала Інна.

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"Можна щодня відчувати себе абсолютно винятковою і надихаючою, ніби в перший день стосунків. Можна сваритися, ображатися, але завжди чути "ти найдорожче, що у мене є, я хочу, аби ти була щасливою". Можна щодня дивитися і думати "якщо б я мріяла сміливо і фантастично, я б все одно не мріяла про такого, як ти".

Можна щодня розуміти, що сьогодні любиш ще сильніше. Ще сильніше дякуєш. Ще сильніше пишаєшся. Ще сильніше хочеш не випадати з його обіймів. Все це виявляється МОЖНА! Кажуть, що кожні стосунки чомусь вчать. Але ми не вчимося. Ми ніби вже все вміли. Просто домовились зустрітися, взятися за руки і разом йти до спільної мети", - зізналася Мірошниченко.

Нагадаємо, 38-річний Тімур та 36-річна Інна усиновили 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну. Також подружжя має 4-річного сина Марка та 6-річну доньку Мію.