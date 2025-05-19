Зі "зброєю", злочинцями й наручниками: дружина Усика показала свою яскраву вечірку в поліцейській тематиці. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина продовжує тішити підписників кадрами зі свого дня народження.

Вечірка з нагоди її 37-річчя була яскравою та веселою. Тематичне оформлення локації виконано в поліцейському стилі, а у багатьох гостей були наручники й відповідна форма.

Обраниця спортсмена опублікувала ще більше фото зі свята у своєму Instagram. На них вона разом із зірками шоубізу попозувала на автомобілі та з "пістолетом" у руці.

Катерина уявила себе поліцією Фото emiliakulieva

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На вечірку також завітала телеведуча Маша Єфросиніна

На святі Усик позувала в діловому костюмі з краваткою

Навіть злочинці захотіли розважитися

Співачка Олена Омаргалієва також повеселилася на заході

Вбрання гостей також було тематичним

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Нагадаємо, Усики виховують чотирьох спільних дітей. Їхня старша донька Ліза, яка активно тренується в залі, нещодавно теж яскраво святкувала своє 15-річчя. А наймолодша Марійка, якій лише рік, замилувала мережу своїми першими кроками.

Сини подружжя Кирило і Михайло, яким 12 й 10 років відповідно, нині мешкають в Іспанії з дідусем і бабусею. Нещодавно боксер провідав хлопців закордоном.