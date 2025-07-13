Усик показалася в обіймах чоловіка на чуттєвих ч/б фото
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик показала чуттєві фото з ним.
Катя опублікувала чорно-білі знімки, на яких Олександр ніжно прибирає волосся з обличчя коханої та обіймає її на тлі пальм.
Нагадаємо, в одному із інтерв'ю Катерина Усик розповідала, що Олександр чує тільки її, а він відверто визнав себе "головним підкаблучником світу".
Як відомо, у подружжя четверо спільних дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло та Марія.
Про історію кохання однієї з найміцніших пар читайте тут.
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