Усик показалася в обіймах чоловіка на чуттєвих ч/б фото

Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик показала чуттєві фото з ним.

Катя опублікувала чорно-білі знімки, на яких Олександр ніжно прибирає волосся з обличчя коханої та обіймає її на тлі пальм.

Катерина показала ніжні кадри з коханим

Усик, здається, вміє підняти настрій коханій навіть для фото

Нагадаємо, в одному із інтерв'ю Катерина Усик розповідала, що Олександр чує тільки її, а він відверто визнав себе "головним підкаблучником світу".

Як відомо, у подружжя четверо спільних дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло та Марія.

Про історію кохання однієї з найміцніших пар читайте тут.