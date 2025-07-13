Усик показалася в обіймах чоловіка на чуттєвих ч/б фото

Юлія Леськова - 13 липня, 11:49
Катерина Усик позує з чоловіком для фото
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик показала чуттєві фото з ним. 

Катя опублікувала чорно-білі знімки, на яких Олександр ніжно прибирає волосся з обличчя коханої та обіймає її на тлі пальм.

Катерина Усик наробила нових фото

Катерина показала ніжні кадри з коханим


Олександр Усик обіймає дружину на фото

Усик, здається, вміє підняти настрій коханій навіть для фото

Нагадаємо, в одному із інтерв'ю Катерина Усик розповідала, що Олександр чує тільки її, а він відверто визнав себе "головним підкаблучником світу"

Як відомо, у подружжя четверо спільних дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло та Марія. 

Про історію кохання однієї з найміцніших пар читайте тут

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