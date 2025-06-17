Маленька квіточка: Усик замилувала фото 1-річної доні в літніх аутфітах

Марія Ткаченко - 17 червня, 17:00
Молодша дитина Усика

Марія - наймолодша, четверта дитина Олександра та Катерини Усиків

Фото з Instagram Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася в Insta-сторіс новими фото їхньої молодшої доньки Марії.

Дівчинку, якій уже рік і чотири місяці, зазнімкували на під час прогулянок та спілкування з песиком, а ще на руках у старшої сестри Лізи.

Донька Олександра Усика

Марія любить мильні бульбашки


Дружина Усика в інстаграм

Наймолодша Усик та пухнастий друг

Катерині подобається одягати Марійку в заквітчані вбрання.

Четверта дитина Олександра Усика

Літо цьогоріч поки не дуже балує спекою

Яке літо, такі й аутфіти

Яке літо, такі й аутфіти

Сестрички

Сестрички

Нагадаємо, нещодавно Олександр та сини, Михайло та Кирило вигуляли однакові луки. А ще Катерина постила кумедні кадри, де Марія не втрималася на ніжках, коли поспішала до тата.

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