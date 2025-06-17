Маленька квіточка: Усик замилувала фото 1-річної доні в літніх аутфітах
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася в Insta-сторіс новими фото їхньої молодшої доньки Марії.
Дівчинку, якій уже рік і чотири місяці, зазнімкували на під час прогулянок та спілкування з песиком, а ще на руках у старшої сестри Лізи.
Катерині подобається одягати Марійку в заквітчані вбрання.
Нагадаємо, нещодавно Олександр та сини, Михайло та Кирило вигуляли однакові луки. А ще Катерина постила кумедні кадри, де Марія не втрималася на ніжках, коли поспішала до тата.
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