Маленька квіточка: Усик замилувала фото 1-річної доні в літніх аутфітах

Марія - наймолодша, четверта дитина Олександра та Катерини Усиків Фото з Instagram Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася в Insta-сторіс новими фото їхньої молодшої доньки Марії.

Дівчинку, якій уже рік і чотири місяці, зазнімкували на під час прогулянок та спілкування з песиком, а ще на руках у старшої сестри Лізи.

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Наймолодша Усик та пухнастий друг

Катерині подобається одягати Марійку в заквітчані вбрання.

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Сестрички

Нагадаємо, нещодавно Олександр та сини, Михайло та Кирило вигуляли однакові луки. А ще Катерина постила кумедні кадри, де Марія не втрималася на ніжках, коли поспішала до тата.



