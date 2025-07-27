Зінченко і його дружина в романтичній сукні попозували для фото, яких не мали з часів весілля

Дружина футболіста Олександра Зінченка, Влада Зінченко похвалилася неймовірними фото з ним.

На кадрах Влада у розкішній ніжно-рожевій сукні без бретелей та з квіткою під грудьми позує коло Олександра у класичному костюмі.

"Востаннє такі гарні фото у нас були з нашого весілля", - написала вона.

Свій ніжний образ красуня доповнила мінімалістичними прикрасами

Пара похвалилася своїми аутфітами у повний зріст

Фото з Instagram Влади Зінченко

Нагадаємо, на початку червня Влада Зінченко світила довгими ніжками у дубайській пустелі.

Також вона якось замилувала вболівальників чоловіка тим, як він грається з доньками у Барбі.