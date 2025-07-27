Зінченко і його дружина в романтичній сукні попозували для фото, яких не мали з часів весілля
Дружина футболіста Олександра Зінченка, Влада Зінченко похвалилася неймовірними фото з ним.
На кадрах Влада у розкішній ніжно-рожевій сукні без бретелей та з квіткою під грудьми позує коло Олександра у класичному костюмі.
"Востаннє такі гарні фото у нас були з нашого весілля", - написала вона.
Нагадаємо, на початку червня Влада Зінченко світила довгими ніжками у дубайській пустелі.
Також вона якось замилувала вболівальників чоловіка тим, як він грається з доньками у Барбі.
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