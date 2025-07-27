Зінченко і його дружина в романтичній сукні попозували для фото, яких не мали з часів весілля

Юлія Леськова - 27 липня, 10:49
Влада Зінченко позує для фото
Фото taniavolo.ph

Дружина футболіста Олександра Зінченка, Влада Зінченко похвалилася неймовірними фото з ним.

На кадрах Влада у розкішній ніжно-рожевій сукні без бретелей та з квіткою під грудьми позує коло Олександра у класичному костюмі.

"Востаннє такі гарні фото у нас були з нашого весілля", - написала вона. 


Влада Зінченко попозувала зі своїм чоловіком

Свій ніжний образ красуня доповнила мінімалістичними прикрасами

Влада Зінченко показала нові фото з чоловіком

Пара похвалилася своїми аутфітами у повний зріст

Влада Зінченко попозувала коло свого чоловіка
Фото з Instagram Влади Зінченко

Нагадаємо, на початку червня Влада Зінченко світила довгими ніжками у дубайській пустелі. 

Також вона якось замилувала вболівальників чоловіка тим, як він грається з доньками у Барбі. 

Читайте також:

Дружина Зінченка замилувала обіймами доньок в однакових рожевих луках

Дружина Зінченка в пляжних луках попозувала з доньками на тлі мальовничих краєвидів. Фото

Дружина Зінченка замилувала обіймами їхньої 3-річної дочки з сином Яремчука. Фото

футболісти
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів