Дружина Зінченка замилувала обіймами їхньої 3-річної дочки з сином Яремчука. Фото
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, 29-річна блогерка та телеведуча Влада Зінченко захопила сонячними кадрами з родиною.
На нових знімках обраниця спортсмена показалася поруч із чоловіком і двома донечками: 3,5-річною Євою і 1,5-річною Леєю. Дівчатка позували у ніжних рожевих луках на тлі водойми.
Також первісток подружжя зазнімкувалась у татка на плечах і наодинці, демонструючи свій хороший настрій.
Як відомо, зараз родина мешкає у Великій Британії, оскільки Зінченко грає за "Арсенал". Влада неодноразово ділилася милими моментами з життя в Лондоні, показуючи світлини з доньками й спільні тренування з чоловіком.
Недавно дружина футболіста їздила на відпочинок з нащадками і влаштовувала собі ефектну фотосесію у пустелі. До речі, Єва і Лея частенько позують у рожевих аутфітах.
Нагадаємо, парочка побралась у 2020 році, а зустрічатися почали ще у 2016-му. Якось ТаблоID оповідав історію їхнього кохання.