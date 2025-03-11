Коли ти татко двох дівчат: дружина Зінченка показала, як він грає з дочками в Барбі
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, Влада показала, як її чоловік проводить в час з їхніми дітьми.
У своєму Instagram вона опублікувала знімок, на якому Олександр лежить на підлозі з доньками і грається з ляльками Барбі.
1,5-річна Лея і 3-річна Єва розклали улюблені іграшки та одяг до них, пояснюючи татку, як потрібно гратися.
Також 29-річна Влада продемонструвала свій стильний лук на день. Перед дзеркалом вона попозувала у широких джинсах, смугастій футболці й жакеті кольору хакі.
Нагадаємо, зараз родина мешкає у Сполученому Королівстві, адже 28-річний Олександр грає за лондонський клуб "Арсенал".
Його дружина часто розповідала про їхнє життя в столиці Британії, публікуючи знімки з доньками та відео спільних занять спортом із чоловіком. Нещодавно вона з Леєю і Євою їздила на відпочинок у теплі краї.
Влада й Олександр узаконили свої стосунки у 2020 році, хоча їхній роман почався ще у 2016-му. Раніше ТаблоID розповідав про історію закоханої пари.