Коли ти татко двох дівчат: дружина Зінченка показала, як він грає з дочками в Барбі

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, Влада показала, як її чоловік проводить в час з їхніми дітьми.

У своєму Instagram вона опублікувала знімок, на якому Олександр лежить на підлозі з доньками і грається з ляльками Барбі.

1,5-річна Лея і 3-річна Єва розклали улюблені іграшки та одяг до них, пояснюючи татку, як потрібно гратися.

Дівчатка повчили Олександра гратися з їхніми ляльками Фото Instagram

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Також 29-річна Влада продемонструвала свій стильний лук на день. Перед дзеркалом вона попозувала у широких джинсах, смугастій футболці й жакеті кольору хакі.

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Нагадаємо, зараз родина мешкає у Сполученому Королівстві, адже 28-річний Олександр грає за лондонський клуб "Арсенал".

Його дружина часто розповідала про їхнє життя в столиці Британії, публікуючи знімки з доньками та відео спільних занять спортом із чоловіком. Нещодавно вона з Леєю і Євою їздила на відпочинок у теплі краї.

Влада й Олександр узаконили свої стосунки у 2020 році, хоча їхній роман почався ще у 2016-му. Раніше ТаблоID розповідав про історію закоханої пари.