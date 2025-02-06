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Дружина Зінченка замилувала обіймами доньок в однакових рожевих луках

Карина Тімкова - 6 лютого, 14:00
Дружина Зінченка зазнімкувала красивий момент своїх дітей

Коли мама фотографує — виходять найтепліші кадри

Фото з Instagram

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, журналістка Влада Седан, у сторіс Instagram поділилася зворушливим фото їхніх доньок — 3-річної Єви та 1,5-річної Леї.

На знімках дівчатка позують в однакових рожевих костюмах, сидячи поруч у лондонському аеропорту. Зіркова мама "зловила" момент, де старша Єва ніжно цілує свою сестру.

Дружина Олександра Зінченка поділилася милими знімками доньок у рожевих костюмах в аеропорту

Зінченки люблять красиво вдягати і фотографувати своїх дівчаток

Фото з Instagram

Дружина футболіста залишила фото без підпису, але ймовірно сімʼя відправилась на відпочинок. Як відомо, зараз родина мешкає в Британії, де Олександр Зінченко грає за "Арсенал".

Раніше Влада вже ділилася сімейними моментами з Лондона, зокрема, публікувала веселі фотографії з доньками та тренування з чоловіком.

Нагадаємо, Влада і Олександр Зінченко одружилися у 2020 році. Але їх романтична історія почалась ще у 2016 році. Раніше ТаблоID детально розповідав, як розвивались стосунки пари.

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