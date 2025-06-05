Дружина Зінченка у шортах і козаках посвітила засмаглими ніжками в дубайській пустелі

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада Зінченко наробила фото у пустелі в Дубаї.

У своєму Instagram Влада запостила змінки, де посвітила стрункими засмаглими ніжками у міні.

В одягу ведуча рідко обирає яскраві кольори і обирає більш класичні і стримані

Стрічка Зінченко в Instagram - буквально колаж з подорожей

Реклама:

Для зйомок Зінченко обрала стиль бохо, якийвтілила за допомогою взуття і туніки з етнічними мотивам

Нагадаємо, Влада виховує двох доньок - Єву і Лею. Раніше ТаблоID писав про історію кохання подружжя.

І хоча більшість знає Владу як медійну білявку, у жовтні минулого року вона вперше за довгий час змінила колір волосся.