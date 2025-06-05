Дружина Зінченка у шортах і козаках посвітила засмаглими ніжками в дубайській пустелі
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада Зінченко наробила фото у пустелі в Дубаї.
У своєму Instagram Влада запостила змінки, де посвітила стрункими засмаглими ніжками у міні.
Нагадаємо, Влада виховує двох доньок - Єву і Лею. Раніше ТаблоID писав про історію кохання подружжя.
І хоча більшість знає Владу як медійну білявку, у жовтні минулого року вона вперше за довгий час змінила колір волосся.
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