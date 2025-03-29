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Аніматори та повітряні кульки: Джамала показала, яке свято влаштувала сину на 7-річчя. Фото

Юлія Леськова - 29 березня, 10:53
Джамала пофотографувалася з чоловіком

Джамала попозувала зі своїм чоловіком Бекіром

Фото Дім Борткевич

Співачка Джамала привітала свого старшого сина Еміра з 7-річчям та показала у своєму Instagram, яке свято йому влаштувала. 

Зірка запросила на святкування дня народження Еміра його друзів, найняла аніматорів та замовила торт з цифрою "7". 

"З днем народження наш сину, Емір-Рахман. Будь щасливим, добрим і шануй нас", - написала вона. 


Джамала влаштувала свято для сина

В Еміра є ще двоє молодших братиків: 4-річний Селім та 9-місячний Алім

Фото Дім Борткевич
Джамала на фото зі своїм чоловіком

Щасливі мама і татко

Фото Дім Борткевич
Старший син Джамали Емір

Для Еміра та його друзів влаштували справжнє свято

Фото Дім Борткевич
Син Джамали грається з друзями
Фото Дім Борткевич

Якось Джамала з синами й чоловіком наробили фото в однакових светрах. 

Також Джамала поділилася з шанувальниками, скільки кіло набрала під час третьої вагітності та як повертається у форму. 

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Джамала
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