Аніматори та повітряні кульки: Джамала показала, яке свято влаштувала сину на 7-річчя. Фото
Співачка Джамала привітала свого старшого сина Еміра з 7-річчям та показала у своєму Instagram, яке свято йому влаштувала.
Зірка запросила на святкування дня народження Еміра його друзів, найняла аніматорів та замовила торт з цифрою "7".
"З днем народження наш сину, Емір-Рахман. Будь щасливим, добрим і шануй нас", - написала вона.
Якось Джамала з синами й чоловіком наробили фото в однакових светрах.
Також Джамала поділилася з шанувальниками, скільки кіло набрала під час третьої вагітності та як повертається у форму.
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