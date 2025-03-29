Аніматори та повітряні кульки: Джамала показала, яке свято влаштувала сину на 7-річчя. Фото

Джамала попозувала зі своїм чоловіком Бекіром Фото Дім Борткевич

Співачка Джамала привітала свого старшого сина Еміра з 7-річчям та показала у своєму Instagram, яке свято йому влаштувала.

Зірка запросила на святкування дня народження Еміра його друзів, найняла аніматорів та замовила торт з цифрою "7".

"З днем народження наш сину, Емір-Рахман. Будь щасливим, добрим і шануй нас", - написала вона.

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В Еміра є ще двоє молодших братиків: 4-річний Селім та 9-місячний Алім Фото Дім Борткевич

Щасливі мама і татко Фото Дім Борткевич

Для Еміра та його друзів влаштували справжнє свято Фото Дім Борткевич

Якось Джамала з синами й чоловіком наробили фото в однакових светрах.

Також Джамала поділилася з шанувальниками, скільки кіло набрала під час третьої вагітності та як повертається у форму.