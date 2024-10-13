"Коли проблеми закінчаться": Джаред Лето у Белграді обурив заявами про концерти в РФ. Відео

Фото з Instagram Джареда Лето

Американський музикант, фронтмен рокгурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето під час одного зі своїх концертів у Белграді зробив заяву про те, що хоче поїхати до Петербурга та Москви.

Відео користувачі ширять у соцмережі "Х".

Перед тим, як виконати свою пісню A Beautiful Lie, співак звернувся з промовою до шанувальників. Він подякував їм російською та заявив, що хоче приїхати до них на батьківщину "коли закінчаться проблеми".

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"Спасибо! Я сумую за вами, друзі, ви знаєте це? Я скажу так, в один день, коли ці проблеми закінчаться (йдеться про повномасштабну війну в Україні, - ред.), ми приїдемо до вас на батьківщину, розумієте? Ми повернемося до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, до Москви", - сказав Лето.

Не забув музикант і про українську столицю. Він заявив, що збирається "влаштувати вечірку".

"Ми приземлимося в Києві. Ми влаштуємо вечірку і будемо тусуватися разом, окей? Так має бути!" - додав Джаред.

Те, що для українця війна, для джареда лето - проблема, яка заважає приїхати в пітєр з концертом. pic.twitter.com/wAwaOYT2s1 — Деградація та пронос (@Jeday_Hakimaru) October 12, 2024

Українські фани такої заяви фронтмена не оцінили.

"По-перше, нехай їде зараз з концертами у Москву, в чому проблема? По-друге, якщо він поїде до Москви, про Київ може забути", "Дайте діду таблетки випити, щось попаяло", "Та він буддист, там нірвана під травою і все таке", - пишуть українці.

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни в Україні Джаред Лето частенько приїжджав до Києва. Наприклад, у 2019 році заспівав на пішохідному мості у столиці, чим викликав неабиякий ажіотаж серед українців.

А у 2020-му Лето зробив селфі на верхівці Рибальського мосту.