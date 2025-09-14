Безос у блискучому костюмі із дружиною у білизняному міні засвітився на вечірці у Нью-Йорку

Юлія Леськова - 14 вересня, 12:17

61-річний засновник Amazon та мільярдер Джефф Безос разом зі своєю дружиною, 55-річною колишньою журналісткою Лорен Санчес сходили на вечірку у Нью-Йорку з нагоди запуску журналу EE72. 

На івент Санчес одягнула атласну мінісукню-комбінацію біло-сірого кольору та коричневу шкіряну куртку. Свій образ вона доповнила босоніжками на підборах з прозорими вставками та прикрасами. 

Джефф з'явився на публіці в блискучому темно-синьому костюмі та сорочці в тон. 

Джефф Безос зі своєю дружиною Лорен Санчес на фото

Джефф та Лорен з'явилися на івенті у блискучих аутфітах

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Лорен Санчес з екстремальним декольте відвідала благодійний вечір на підтримку жертв гендерного насилля. 

До речі, на початку серпня цього року Санчес та Безос насмішили мережу незграбними танцями на Ібіці

