Дружина Безоса у Франції вигуляла черговий яскравий лук і мікроторбу за $15 тисяч

Фото Getty Images

Новоспечена дружина американського мільярдера Джеффа Безоса, Лорен Санчес Безос здійснила днями чергову ефектну появу на публіці разом із коханим. Молодят зазнімкували в Hotel du Cap-Eden-Roc у французькому Антібі.

На 55-річній Лорен була легка максісукня від Roberto Cavalli, в якій поєдналися жовтий, блакитний та рожевий кольори, пише Page Six.

На ніжки Джеффова муза взула босоніжки від Aquazzura, а в руці тримала мікроторбинку від Dior. Рідкісний колекційний виріб "Rêve d'Infini", візерунок для якого був створений художником П'єтро Руффо за мотивами мозаїки будинку, де виріс Крістіан Діор, більше не продається в бутіках бренду. Колись же його ціна становила 15 тисяч доларів.

Варто зазначити, це далеко не найдорожча торбинка в колекції Лорен. Зокрема вона є щасливою власницею Hermès Kelly Midas із елементами 18-каратного золота, вартість якої може сягати чверті мільярда доларів.

Як відомо, обожнюючи лакшері речі, Санчес не цурається й демократичних брендів. Так, наприклад, у неї є купальник від Tezenis за 54 долари.

Нагадаємо, дружину засновника Amazon нерідко звинувачують у несмаку та вульгарності. ТаблоID нещодавно аналізував, як змінювався стиль Лорен упродовж років, а ще розказував про чоловіків, із якими вона була до зустрічі з Джеффом і їхнього роману, який перестав бути таємним після скандалу з дікпіками жонатого бізнесмена.