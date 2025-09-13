Дружина Безоса та наречена Роналду випнули груди у корсетних сукнях, а Демі Мур блиснула стегном на івенті у Нью-Йорку
У п'ятницю 12 вересня у Нью-Йорку відбулася благодійна вечеря, яку організував фонд, що опікується жертвами гендерного насилля. На івент прийшло чимало відомих особистостей.
Серед них: наречена португальського футболіста Кріштіану Роналдо, блогерка Джорджина Родрігес, акторка Сальма Хаєк з чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анріі Піно, акторка Демі Мур, дружина мільярдера Джеффа Безоса, колишня журналістка Лорен Санчес та головна редакторка Vogue Анна Вінтур.
