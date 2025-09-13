Дружина Безоса та наречена Роналду випнули груди у корсетних сукнях, а Демі Мур блиснула стегном на івенті у Нью-Йорку

Фото з Instagram Джорджини Родрігес

У п'ятницю 12 вересня у Нью-Йорку відбулася благодійна вечеря, яку організував фонд, що опікується жертвами гендерного насилля. На івент прийшло чимало відомих особистостей.

Серед них: наречена португальського футболіста Кріштіану Роналдо, блогерка Джорджина Родрігес, акторка Сальма Хаєк з чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анріі Піно, акторка Демі Мур, дружина мільярдера Джеффа Безоса, колишня журналістка Лорен Санчес та головна редакторка Vogue Анна Вінтур.

Лорен Санчес прийшла у бежевій корсетній сукні без бретелей й попозувала коло Анни Вінтур, яка відвідала івент в образі у квітковий принт Фото з Instagram Лорен Санчес

Джорджина у своєму Instagram показала обійми з Сальмою Хаєк

Ось такі ошатні жінки підтримали жертв гендерного насилля Фото з Instagram Джорджини Родрігес

Демі Мур прийшла на вечерю у розкішній паєткованій сукню з розрізом до стегна Фото з Instagram Демі Мур

Нагадаємо, нещодавно Лорен Санчес у Нью-Йорку посвітила довгими ніжками та пишним бюстом.

А Джорджина Родрігес у бохо попозувала на нічних вулицях "Великого яблука".