Дружина Безоса та наречена Роналду випнули груди у корсетних сукнях, а Демі Мур блиснула стегном на івенті у Нью-Йорку

Юлія Леськова - 13 вересня, 14:30
Джорджина Родрігес та Лорен Санчес на благодійній вечері
Фото з Instagram Джорджини Родрігес

У п'ятницю 12 вересня у Нью-Йорку відбулася благодійна вечеря, яку організував фонд, що опікується жертвами гендерного насилля. На івент прийшло чимало відомих особистостей. 

Серед них: наречена португальського футболіста Кріштіану Роналдо, блогерка Джорджина Родрігес, акторка Сальма Хаєк з чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анріі Піно, акторка Демі Мур, дружина мільярдера Джеффа Безоса, колишня журналістка Лорен Санчес та головна редакторка Vogue Анна Вінтур. 

Анна Вінтур з Лорен Санчес на фото

Лорен Санчес прийшла у бежевій корсетній сукні без бретелей й попозувала коло Анни Вінтур, яка відвідала івент в образі у квітковий принт

Фото з Instagram Лорен Санчес

Джорджина Родрігес та Сальма Хаєк на вечірці у Нью-Йорку

Джорджина у своєму Instagram показала обійми з Сальмою Хаєк

Джорджина Родрігес з Лорен Санчес на благодійному івенті

Ось такі ошатні жінки підтримали жертв гендерного насилля

Фото з Instagram Джорджини Родрігес
Всі зірки, які відвідали благодійну вечерю
Фото The Kering Foundation
Демі Мур показала сукню для благодійного івенту

Демі Мур прийшла на вечерю у розкішній паєткованій сукню з розрізом до стегна

Фото з Instagram Демі Мур

Нагадаємо, нещодавно Лорен Санчес у Нью-Йорку посвітила довгими ніжками та пишним бюстом. 

А Джорджина Родрігес у бохо попозувала на нічних вулицях "Великого яблука".

Читайте також:

"Найкрасивіша жінка" Демі Мур у золотому міні оголила ноги для глянцю та розповіла про катування свого тіла. Фото

Сексі-хижачка: дружина Безоса в Сен-Тропе вигуляла прозоре леопардове максі. Фото

У Кардашян за 8 мільйонів, а у нареченої Роналду за 5: топ найдорожчих зіркових обручок. Фото

роналду демі мур сальма хаєк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів