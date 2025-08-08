"Ритм за гроші не купиш": Безос і Санчес насмішили мережу своїми незграбними танцями в клубі на Ібіці. Відео

У мережі сміються з "незграбних" танців Джеффа Безоса і Лорен Санчес Фото German Larkin

61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його 55-річна дружина Лорен Санчес продовжують їздити Європою в рамках медового місяця після свого розкішного весілля у Венеції.

Цього разу парочку помітили у нічному клубі на Ібіці. Обраниця мільярдера ефектно і впевнено танцювала поруч і з ним. А ось поведінку самого Безоса у мережі назвали "дивною" і навіть "незручною".

Все через те, що він зовсім не танцював біля Лорен, а просто стояв, спостерігаючи за її розвагами на танцмайданчику.

Таке відео неабияк насмішило користувачів. Ось, що вони писали: "Ритм за гроші не купиш", "Щось Джеффу пісня не зайшла", "Я думаю, що це вона незграбна, а не він", "Він напевно думає про свою компанію", "У неї ритмічний марш, а він просто стоїть поруч… романтика".

Загалом Лорен відома своєю любов'ю до спокусливих одеж та епатажних появ на публіці. Також парочка не соромиться проявити свою закоханість на людях. До речі, після свого другого одруження засновник Amazon почав дивувати спробами омолодитися.

Нагадаємо, ТаблоID детально описував історію кохання подружжя та розповідав про те, як змінювався стиль Санчес за роки.