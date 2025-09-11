Дружина Безоса в Нью-Йорку посвітила ніжками та пишним бюстом в ефектному ч/б

Марія Ткаченко - 11 вересня, 16:30
Лорен Санчес
Фото Getty Images

Дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес Безос 10-го вересня відвідала вечірку Chanel у Нью-Йорку. На івент, який був присвячений виходу нової книги режисерки Софії Копполи, ефектна брюнетка підібрала сміливий чорно-білий лук.

55-річна Лорен поєднала обтислу майку на тонких бретелях зі спідницею зі вставками з прозорого фатину в цятки. Довершила вона образ масивними золотими аксесуарами.

Дружина Безоса

Лорен запросили на вечірку Chanel

Фото Getty Images

Лорен Санчес Безос

Джефф цього разу компанію ошатній дружині не склав

Фото Getty Images

Нагадаємо, мільярдера Безоса та його кохану половину часто звинувачують у відсутності смаку. А нещодавно в мережі висміяли їхні танці в клубі на Ібіці.

Як відомо, ТаблоID писав про те, як змінювався стиль Лорен і як вона підкорила серце Джеффа.

Читайте також:

"Порушниця" Дженнер, ДіКапріо в кепці на обличчі та рожева дочка Трампа: зіркові гості весілля Безоса за $50 мільйонів

Шарліз Терон іронічно відрегувала на весілля Безоса, де її не було

Без фірмового декольте та міні: дружина Безоса здивувала стриманістю на модному показі в Парижі

Сексі-хижачка: дружина Безоса в Сен-Тропе вигуляла прозоре леопардове максі. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів