Дружина Безоса в Нью-Йорку посвітила ніжками та пишним бюстом в ефектному ч/б
Дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес Безос 10-го вересня відвідала вечірку Chanel у Нью-Йорку. На івент, який був присвячений виходу нової книги режисерки Софії Копполи, ефектна брюнетка підібрала сміливий чорно-білий лук.
55-річна Лорен поєднала обтислу майку на тонких бретелях зі спідницею зі вставками з прозорого фатину в цятки. Довершила вона образ масивними золотими аксесуарами.
Нагадаємо, мільярдера Безоса та його кохану половину часто звинувачують у відсутності смаку. А нещодавно в мережі висміяли їхні танці в клубі на Ібіці.
Як відомо, ТаблоID писав про те, як змінювався стиль Лорен і як вона підкорила серце Джеффа.
"Порушниця" Дженнер, ДіКапріо в кепці на обличчі та рожева дочка Трампа: зіркові гості весілля Безоса за $50 мільйонів
Шарліз Терон іронічно відрегувала на весілля Безоса, де її не було
Без фірмового декольте та міні: дружина Безоса здивувала стриманістю на модному показі в Парижі
Сексі-хижачка: дружина Безоса в Сен-Тропе вигуляла прозоре леопардове максі. Фото