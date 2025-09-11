Дружина Безоса в Нью-Йорку посвітила ніжками та пишним бюстом в ефектному ч/б

Фото Getty Images

Дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес Безос 10-го вересня відвідала вечірку Chanel у Нью-Йорку. На івент, який був присвячений виходу нової книги режисерки Софії Копполи, ефектна брюнетка підібрала сміливий чорно-білий лук.

55-річна Лорен поєднала обтислу майку на тонких бретелях зі спідницею зі вставками з прозорого фатину в цятки. Довершила вона образ масивними золотими аксесуарами.

Лорен запросили на вечірку Chanel Фото Getty Images

Джефф цього разу компанію ошатній дружині не склав Фото Getty Images

Нагадаємо, мільярдера Безоса та його кохану половину часто звинувачують у відсутності смаку. А нещодавно в мережі висміяли їхні танці в клубі на Ібіці.

