Сексі-хижачка: дружина Безоса в Сен-Тропе вигуляла прозоре леопардове максі. Фото

Марія Ткаченко - 25 липня, 14:45
Лорен Санчес та Джефф Безос
Фото Getty Images

Друга дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес Безос, яка обожнює зухвалі вбрання, вигуляла одне таке на вечерю з коханим у Сен-Тропе.

55-річна брюнетка вбралася в прозору сукню від Roberto Cavalli з хижим принтом. Коштує така близько 2,5 тисяч доларів. 

Фото Лорен у ефектному луці опублікували в Insta-сторіс бренду. Місіс Безос і собі його перепостила.


Лорен Санчес в інстаграм

Лорен на побаченні з новоспеченим чоловіком

Нагадаємо, 61-річний Джефф нещодавньою зміною зачіски дав привід для підозр, що готується до пересадки волосся. Тепер же він повернувся до звичного "їжачка", а ще відростив трохи щетини на обличчі.

Як відомо, помпезне весілля, на якому були присутні навіть королівські особи, Джефф Безос та Лорен Санчес зіграли в Венеції наприкінці червня. ТаблоID оповідав історію стосунків цієї яскравої пари. 

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