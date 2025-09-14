56-річна Еністон вразила витривалістю у планці з тренером на спині. Відео

Юлія Леськова - 14 вересня, 13:13
Дженніфер Еністон позує для фото
Фото з Instagram Дженніфер Еністон

56-річна американська акторка Дженніфер Еністон взяла участь у спортивному челенджі та відповіла на питання, стоячи у планці. 

Відео з акторкою поділилася мережа спортзалів Pvlove у своєму Instagram. 

У зірки запитали, що вибере вона з двох названих речей, наприклад: матча чи кава. Дженніфер віддала перевагу каві. У музиці вона надає перевагу року, а не попу. А от серед смокі айс чи червоних губ зірка не вибрала: "Нічого", - сказала вона. 


Дженніфер Еністон стоїть у планці

Дженніфер для челенджу одягнула спортивний топ та лосини

А от з міцних алкогольних напоїв зірка завжди обере текілу, смакуватиме тако, а не суші. 

Загалом у планці Дженні простояла 1 хвилину та 14 секунд, могла б і продовжувати, проте запитання у ведучої закінчилися. 

Дженніфер Еністон постояла у планці

Тренер зірки вирішив ускладнити їй умови челенжу й впродовж 30 секунд сидів на ній

Дженніфер Еністон показалася у спортзалі

А скільки секунд/хвилин ви можете стояти у планці?

Нагадаємо, на початку літа Дженніфер Еністон вразила спортивним тілом у рекламі води. 

Також час від часу зірка показує своїм шанувальникам тренування у залі. 

До речі, раніше супермодель Сідні Кроуфорд поприсідала з тренеркою на руках. 

Дженніфер Еністон
