56-річна Еністон вразила витривалістю у планці з тренером на спині. Відео
56-річна американська акторка Дженніфер Еністон взяла участь у спортивному челенджі та відповіла на питання, стоячи у планці.
Відео з акторкою поділилася мережа спортзалів Pvlove у своєму Instagram.
У зірки запитали, що вибере вона з двох названих речей, наприклад: матча чи кава. Дженніфер віддала перевагу каві. У музиці вона надає перевагу року, а не попу. А от серед смокі айс чи червоних губ зірка не вибрала: "Нічого", - сказала вона.
А от з міцних алкогольних напоїв зірка завжди обере текілу, смакуватиме тако, а не суші.
Загалом у планці Дженні простояла 1 хвилину та 14 секунд, могла б і продовжувати, проте запитання у ведучої закінчилися.
Нагадаємо, на початку літа Дженніфер Еністон вразила спортивним тілом у рекламі води.
Також час від часу зірка показує своїм шанувальникам тренування у залі.
До речі, раніше супермодель Сідні Кроуфорд поприсідала з тренеркою на руках.