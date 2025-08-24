"Навчив її цінувати себе": інсайдер розповів подробиці нового роману 56-річної Еністон

Фото з Instagram Дженніфер Еністон

56-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка закрутила роман з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом, почувається з ним у безпеці.

Про це пише видання People.

За словами інсайдера, Дженніфер, яка довгий час ні з ким не зустрічалася, відчуває стосунки з Джимом "інакше".

"Джим чудовий. Її близькі друзі його просто обожнюють. До того ж з ним можна чудово провести час. У чоловіка спокійна енергетика, він впевнений у собі. А Еністон це подобається", - сказало джерело.

Джим, нібито, дає Еністон внутрішній спокій, якого вона потребувала

За інформацією видання, Дженніфер звикла з шаленою швидкістю балансувати між кількома проєктами, але новий обранець зірки допоміг їй "сповільнитися та заглянути всередину" й навчив її "пишатися та цінувати все те, чого вона досягла і зробила за своє життя".

"Вона буває дуже суворою до себе, але він підтримує її, і це відчувається по-новому", - додав інсайдер.

Нагадаємо, перші чутки про роман Дженніфер Еністон та гіпнотерапевта поповзли у липні цього року, після того, як парочку підловили разом в Іспанії.

До речі, Дженніфер дуже дбає про свою фігуру, то частенько показує підписникам, як займається спортом.