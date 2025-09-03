Еністон і Візерспун блиснули декольте у ділових луках на глянцевій обкладинці в компанії колег. Фото

Американські актриси, 56-річна Дженніфер Еністон і 49-річна Різ Візерспун у компанії своїх колег з серіалу "Ранкове шоу" знялися для нового випуску журналу Glamour.

Для фотосесії знаменитості разом із Карен Піттман, Маріон Котійяр та Ніколь Бехарі вбралися в елегантні костюми відомих брендів у діловому стилі.

Акторки повним складом попозували в стильній зйомці, демонструючи образи зайнятих жінок Фото charlottehadden

"Джен — така прекрасна душа, вона завжди піклується про людей навколо себе. Мені дуже сподобалося працювати з нею і проводити час разом. Джен і Різ — ті жінки, які завжди підтримають", — розповіла Котійяр про спільну роботу з зірками.

На обкладинці знаменитості знялися разом в одязі відомих брендів

Еністон засвітила декольте у сірому костюмі Tom Ford

Також у Дженніфер поцікавилися, як вона доглядає за собою. Зірка відповіла, що робить "косметологічні процедури, лазерну епіляцію та інші приємні речі".

Маріон постала в образі від Chanel, а Карен вдягнула одяг Brunello Cucinelli

Візерспун в довгій спідниці та чорному боді захопила своїм ефектним виглядом на фотосесії

Нагадаємо, Дженніфер відома своєю любов'ю до спорту, якось вона навіть ділилася ефективним тренуванням з інвентарем. Також вона частенько демонструє підтягнуту фігуру та хизується формами в обтислих сукнях.

Еністон не приховує від фанів, як відчуває свій вік і часто ділиться своїми повсякденними фото. До того ж ТаблоID описував усі романтичні стосунки Джен.

Щодо Візерспун, то не так давно її зазнімкували у купальнику на побаченні з нових коханим. До речі, від свого колишнього чоловіка, Джима Тота вона виховує 12-річного Теннессі. Старші спадкоємці знаменитості, 25-річна Ава і 21-річний Дікон народились у шлюбі з Раяном Філіппом.