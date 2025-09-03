Еністон і Візерспун блиснули декольте у ділових луках на глянцевій обкладинці в компанії колег. Фото
Американські актриси, 56-річна Дженніфер Еністон і 49-річна Різ Візерспун у компанії своїх колег з серіалу "Ранкове шоу" знялися для нового випуску журналу Glamour.
Для фотосесії знаменитості разом із Карен Піттман, Маріон Котійяр та Ніколь Бехарі вбралися в елегантні костюми відомих брендів у діловому стилі.
"Джен — така прекрасна душа, вона завжди піклується про людей навколо себе. Мені дуже сподобалося працювати з нею і проводити час разом. Джен і Різ — ті жінки, які завжди підтримають", — розповіла Котійяр про спільну роботу з зірками.
Також у Дженніфер поцікавилися, як вона доглядає за собою. Зірка відповіла, що робить "косметологічні процедури, лазерну епіляцію та інші приємні речі".
Нагадаємо, Дженніфер відома своєю любов'ю до спорту, якось вона навіть ділилася ефективним тренуванням з інвентарем. Також вона частенько демонструє підтягнуту фігуру та хизується формами в обтислих сукнях.
Еністон не приховує від фанів, як відчуває свій вік і часто ділиться своїми повсякденними фото. До того ж ТаблоID описував усі романтичні стосунки Джен.
Щодо Візерспун, то не так давно її зазнімкували у купальнику на побаченні з нових коханим. До речі, від свого колишнього чоловіка, Джима Тота вона виховує 12-річного Теннессі. Старші спадкоємці знаменитості, 25-річна Ава і 21-річний Дікон народились у шлюбі з Раяном Філіппом.
