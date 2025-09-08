56-річна Еністон вперше показала нового бойфренда-гіпнотизера в Instagram. Фото

56-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон вперше показала свого нового обранця, гіпнотерапевта Джима Кертіса в Instagram.

Про стосунки парочки стало відомо минулого літа. Також їх декілька разів ловили разом на побаченнях. А цього разу Дженніфер додала загадковий знімок з коханим до своєї нової фотопідбірки, підтверджуючи їхній роман.

"Дякую тобі, літо", — підписала вона публікацію з особливими спогадами.

Еністон засвітила нового обранця на романтичному знімку на тлі води Фото instagram

Фанати не сумніваються, що чоловіком на фото є Джим Скрін з instagram/jimcurtis1

А ще знаменитість поділилася своїми літніми розвагами та прогулянками

Також Дженніфер не забула провести час із колегою Кортні Кокс та акторкою Амандою Анкою

Актриса поцілувала свого домашнього улюбленця

Кінозірка у халатику та з бігудями блиснула стрункими ніжками

Ось так Дженніфер відпочиває після тренування

Знаменитість показала процес створення своєї укладки

Селебріті показалася в обіймах актора і коміка Адама Сендлера

Нещодавно Еністон зробила неочікувану заяву про свою відкритість до любові. Також інсайдери розповідали, що з Кертісом акторка почувається "інакше", а ще стало відомо, як друзі зірки реагують на її бойфренда.

Якось ТаблоID описував минулі романи Дженніфер, які встигли набрати розголосу у мережі. Серед них шлюби з акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру, які вона вважає успішними. А роками тому кіноактриса відверто говорила про невдалі спроби народити малюка.