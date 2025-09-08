56-річна Еністон вперше показала нового бойфренда-гіпнотизера в Instagram. Фото

Карина Тімкова - 8 вересня, 16:45

56-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон вперше показала свого нового обранця, гіпнотерапевта Джима Кертіса в Instagram.

Про стосунки парочки стало відомо минулого літа. Також їх декілька разів ловили разом на побаченнях. А цього разу Дженніфер додала загадковий знімок з коханим до своєї нової фотопідбірки, підтверджуючи їхній роман.

"Дякую тобі, літо", — підписала вона публікацію з особливими спогадами.

Дженніфер Еністон вперше показала нового коханого
Еністон засвітила нового обранця на романтичному знімку на тлі води
Фото instagram

Дженніфер Еністон вперше показала свого бойфренда в блозі

Фанати не сумніваються, що чоловіком на фото є Джим

Скрін з instagram/jimcurtis1
Дженніфер Еністон у майці та штанах повеселилася на прогулянці

А ще знаменитість поділилася своїми літніми розвагами та прогулянками

Дженніфер Еністон показалася на відпочинку з Кортні Кокс

Також Дженніфер не забула провести час із колегою Кортні Кокс та акторкою Амандою Анкою

Дженніфер Еністон замилувала цілунком зі своїм песиком

Актриса поцілувала свого домашнього улюбленця

Дженніфер Еністон у халаті показала стрункі ноги

Кінозірка у халатику та з бігудями блиснула стрункими ніжками

Дженніфер Еністон у лосинах показалася на тренуваннях

Ось так Дженніфер відпочиває після тренування

Дженніфер Еністон показала, як їй роблять зачіску

Знаменитість показала процес створення своєї укладки

Дженніфер Еністон показалася з Адамом Сендлером

Селебріті показалася в обіймах актора і коміка Адама Сендлера

Нещодавно Еністон зробила неочікувану заяву про свою відкритість до любові. Також інсайдери розповідали, що з Кертісом акторка почувається "інакше", а ще стало відомо, як друзі зірки реагують на її бойфренда.

Якось ТаблоID описував минулі романи Дженніфер, які встигли набрати розголосу у мережі. Серед них шлюби з акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру, які вона вважає успішними. А роками тому кіноактриса відверто говорила про невдалі спроби народити малюка.

Дженніфер Еністон
