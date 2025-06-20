56-річна Еністон вразила спортивним тілом у рекламі води. Фото

Тамара Кудрявченко - 20 червня, 16:00

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон у свої 56 років не перестає дивувати фізичною формою. Зірка серіалу "Друзі" має справді підтягнуте і спортивне тіло, яке охоче демонструє світу. 

Нещодавно Джен знялася у рекламі води, де якраз-таки і продемонструвала результат свого здорового способу життя і особливих тренувань

Дженніфер Еністон показала прес

Одразу хочеться купити цю воду

Фото Smart Water

На фото Еністон у чорних лосинах і топі просто позує з пляшечкою води. Але її прес говорить сам за себе. 


Еністон своїм виглядом мотивує на спорт і достатнє споживання води

Еністон своїм виглядом мотивує на спорт і достатнє споживання води

Еністон у рекламі води

Звісно, однією водою таке тіло не зробити

Як відомо, Еністон є амбасадоркою одного методу тренувань, який постійно демонструє у своєму Instagram. Актриса давно відмовилася від агресивних воркаутів. 

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Дженніфер Еністон
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