Виглядає апетитно: Лопес у паєтковому максі з провокаційним декольте зайнялася куховарством уночі

Марія Ткаченко 9 грудня, 10:00
Дженніфер Лопес

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зізналася своїм шанувальникам у грішку: інколи вона дозволяє собі їсти уночі.

У Instagram 55-річна зірка продемонструвала, як готує собі їсти, причому робить це в ошатній сукні з голою спиною та зухвалим вирізом на грудях.

Джей Ло

Дженніфер уночі вирішила побалувати себе смачненьким

"Моя улюблена частина виходу кудись - це повернутися додому на опівнічний перекус", - написала Дженніфер.

Співачка Дженніфер Лопес

Ковтай слинку, Бене Аффлек!

Актриса Дженніфер Лопес

Лопес показала свій ефектний лук для виходу

Колишня дружина Бена Аффлека

У зірки вже святковий настрій

Лук Дженніфер Лопес

Нагадаємо, у раціоні Джей Ло багато свіжих овочів та фруктів. Колись зірка пробувала веганство та повну відмову від цукру.

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