Виглядає апетитно: Лопес у паєтковому максі з провокаційним декольте зайнялася куховарством уночі

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зізналася своїм шанувальникам у грішку: інколи вона дозволяє собі їсти уночі.

У Instagram 55-річна зірка продемонструвала, як готує собі їсти, причому робить це в ошатній сукні з голою спиною та зухвалим вирізом на грудях.

Дженніфер уночі вирішила побалувати себе смачненьким

"Моя улюблена частина виходу кудись - це повернутися додому на опівнічний перекус", - написала Дженніфер.

Ковтай слинку, Бене Аффлек!

Лопес показала свій ефектний лук для виходу

У зірки вже святковий настрій

Нагадаємо, у раціоні Джей Ло багато свіжих овочів та фруктів. Колись зірка пробувала веганство та повну відмову від цукру.