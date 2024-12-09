Виглядає апетитно: Лопес у паєтковому максі з провокаційним декольте зайнялася куховарством уночі
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зізналася своїм шанувальникам у грішку: інколи вона дозволяє собі їсти уночі.
У Instagram 55-річна зірка продемонструвала, як готує собі їсти, причому робить це в ошатній сукні з голою спиною та зухвалим вирізом на грудях.
"Моя улюблена частина виходу кудись - це повернутися додому на опівнічний перекус", - написала Дженніфер.
Нагадаємо, у раціоні Джей Ло багато свіжих овочів та фруктів. Колись зірка пробувала веганство та повну відмову від цукру.
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