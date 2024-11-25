Лопес у ботфортах та суперміні закинула ноги на стіл для ефектних фото
В Instagram співачки Дженніфер Лопес стає дедалі більше фото, зроблених не на світських подіях, а вдома чи десь у невибагливому інтер'єрі з акцентом виключно на її лук.
Чергову добірка кадрів 55-річна зірка виклала днями, і на них вона позує в чорній стильній сукні, яка ледь прикриває її дупцю, та шкіряних ботфортах на шпильках.
На фото Джей Ло, зокрема, сидить на стільці, закинувши ноги на стіл і оголивши на камеру пружні стегна.
Нагадаємо, нещодавно в тому самому інтер'єрі Лопес позувала в іншому, не менш сексуальному та зухвалому образі.
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