І максі, і міні: Лопес посвітила ніжками в ефектному нюдовому оверсайзі. Фото

Марія Ткаченко 11 грудня, 13:00
Дженніфер Лопес
Фото з Instagram Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка днями демонструвала у Instagram, як уночі готує собі їсти, не знявши ошатної вечірньої сукні, показала фанам черговий ефектний лук.

Для зустрічі з пресою з приводу майбутнього виходу фільму "Нестримний" 55-річна кралечка обрала total nude із об'ємними максірукавами та кокетливими шортиками.

Джей Ло

Дженніфер демонструє, що таке звабливий оверсайз


Образ Дженніфер Лопес

Зірка показала свій новий лук у Instagram

Лопес

Джей Ло в спокусливому нюді

Колишня дружина Бена Аффлека
Ноги Дженніфер Лопес

Нагадаємо, нещодавно один із легендарних "голих" образів Джей Ло повторила модель Емілі Ратаковскі. Сама ж артистка у жовтні здивувала шанувальників дуже нехарактерним для неї аутфітом.

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Лопес
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