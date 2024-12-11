І максі, і міні: Лопес посвітила ніжками в ефектному нюдовому оверсайзі. Фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка днями демонструвала у Instagram, як уночі готує собі їсти, не знявши ошатної вечірньої сукні, показала фанам черговий ефектний лук.

Для зустрічі з пресою з приводу майбутнього виходу фільму "Нестримний" 55-річна кралечка обрала total nude із об'ємними максірукавами та кокетливими шортиками.

Дженніфер демонструє, що таке звабливий оверсайз

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Зірка показала свій новий лук у Instagram

Джей Ло в спокусливому нюді

Нагадаємо, нещодавно один із легендарних "голих" образів Джей Ло повторила модель Емілі Ратаковскі. Сама ж артистка у жовтні здивувала шанувальників дуже нехарактерним для неї аутфітом.



