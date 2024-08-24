"Останній прояв співчуття": інсайдер розповів, чому Лопес та Аффлек не подали спільну заяву на розлучення

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американський актор Бен Аффлек пішов назустріч співачці Дженніфер Лопес, коли дозволив їй одноосібно подати на розлучення після двох років шлюбу.

Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що у такий спосіб Бен зробив "прояв щедрості" для Джей Ло.

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"Бен знав, що Дженніфер збирається подавати на розлучення. Для нього це зовсім не було шоком. Насправді він дозволив їй це зробити", - сказав інсайдер.

Джерело додало, що Лопес дуже переймалася тим, як розрив вплине на її кар'єру, що подумають шанувальники та напишуть ЗМІ.

"Спочатку вони обговорювали спільне подання на розлучення, але спостерігаючи всю негативну реакцію на Дженніфер після провалу документального фільму, нового альбому та туру, Бен пішов їй назустріч", - сказав близький друг пари.

Бен вирішив допомогти Лопес Фото Getty Images

За його словами, таким чином він хотів, аби розлучення не виглядало так, ніби провина на Лопес.

"Це був його останній прояв співчуття до неї", - йдеться у повідомленні.

Також у мережі обговорюють перше селфі, яке поширила Дженніфер після оголошення про розлучення з Аффлеком. Зірка перепостила стару світлину, яку поширив її фан-аккаунт.

Дженніфер вперше показала активність у мережі після оголошення про розлучення

Нагадаємо, окрім розлучення зірка також подала заяву на зміну свого прізвища з Аффлек на Лопес.

Як відомо, в офіційній заяві на розлучення Джей Ло та Аффлека причиною зазначається "нездоланні розбіжності".