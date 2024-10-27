Лопес похизувалася довгими ногами у пудровому міні на кінофестивалі у Каліфорнії. Фото

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно вперше заговорила про своє розлучення з актором Беном Аффлеком, вразила образом на кінофестивалі AFI Fest 2024 у Каліфорнії. Там вона презентувала стрічку "Нестримний", яку він продюсував.

Світлинами з хідника Лопес поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На захід Джей Ло прийшла в оверсайз жакеті кремового кольору, який поєднала з білою сорочкою та пудровою мініспідницею. Свій образ зірка довершила бежевими туфлями на високих підборах та прикрасами.

Реклама:

Лопес похизувалася довгими ногами

Зірка наробила стильних фото

Шанувальники зірки у коментарях захоплюються образом для кінофестивалю

Нагадаємо, інсайдер розповів, як Бен Аффлек відреагував на одкровення Дженніфер Лопес про їхній розрив.

Як відомо, Аффлек вже готовий до нових стосунків, однак має одну умову - його обраниця категорично не має вживати алкоголь.